旧金山, July 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的信息安全活动主办商Black Hat公布了其即将于9月29日至10月2日举行的Black Hat Asia虚拟大会的细节。Black Hat Asia 虚拟大会的内容精彩纷呈，包括近15场培训、近40场简报会、主题演讲和加密演讲、社区和赞助节目、虚拟营业厅、Arsenal 计划、CISO 峰会，并提供人脉拓展机会。



简报会

简报会将于10月1日和2日举行，在此期间，现今最具影响力的研究人员和专家将发表一系列精彩演讲。持有简报会通行证的人士可在线访问所有简报会、社区计划和资源、虚拟营业厅和赞助节目。此外，与会者有机会向研究人员提问并听取他们的回答，还可在大会后根据需要访问所有简报会。今年的演讲将涵盖从移动设备漏洞到工业控制器黑客、Wi-Fi漏洞等方方面面的内容。其中一些亮点包括：

培训

从9月29日至10月2日，Black Hat Asia 将举办由信息安全行业的顶级培训师和专家主导的近15场深度技术培训课程。课程将涵盖攻击性安全、恶意软件分析、渗透测试等主题。有关此系列活动的更多信息，请访问： blackhat.com/asia-20/training/schedule/index.html

营业厅

虚拟营业厅将于10月1日和2日同大家见面，届时会展示来自领先信息安全解决方案提供商的最新技术。营业厅可免费进入，并包括 Black Hat Arsenal 中的所有演示工具、赞助节目、Career Zone 中与职业相关的资源、虚拟人脉拓展机会等各种链接。

如需了解有关此次大会的更多信息和注册，请访问： https://www.blackhat.com/asia-20/

关于Black Hat

20多年来，Black Hat为与会者提供了最新的信息安全研究、发展和趋势。这些备受瞩目的全球活动和培训由安全界的需求推动，力求汇集业内最优秀的人才。Black Hat 激励所有职业层次的专业人士，鼓励学术界、世界级研究人员以及公共和私营部门领导人之间的成长和合作。Black Hat 每年都会在美国、欧洲和亚洲举办简报会和培训。更多信息请见： blackhat.com 。Black Hat 由 Informa Tech 发起。

关于Informa Tech

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Heather Donner

Black Hat PR

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