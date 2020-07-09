三藩市, July 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Black Hat 作為全球領先的資訊安全活動籌辦商，剛宣佈將於 9 月 29 日至 10 月 2 日舉行的 Black Hat 亞洲虛擬活動計劃詳情。亞洲虛擬活動的內容豐富，包括接近 15 場培訓、接近 40 場簡報、主題演講和 Locknote 演講、社區和贊助計劃、虛擬營業廳、Arsenal 計劃、CISO 峰會，以及大量交流機會。



簡報

簡報將於 10 月 1 - 2 日舉行，屆時將安排現今最具影響力的研究人員和專業人士發表大量令人印象深刻的演講。簡報通行證包括網上存取所有簡報、社區計劃和資源、虛擬營業廳和各個贊助環節。此外，與會者將有機會與研究人員進行問答環節，並在活動後按需要存取所有簡報。今年的演講將涵蓋不同主題，包括流動裝置漏洞、工業控制系統黑客入侵和 Wi-Fi 漏洞等。部分重點包括：

培訓

由 9 月 29 日至 10 月 2 日，Black Hat 亞州將安排資訊安全業內的頂級培訓師和專業人員帶領接近 15 項深入技術培訓課程。課程涵蓋主題包括攻擊性安全，以至惡意軟件分析、滲透測試等。有關培訓陣容的資訊，請瀏覽： blackhat.com/asia-20/training/schedule/index.html

營業廳

虛擬營業廳將於 10 月 1 - 2 日舉行，將展示來自領先資訊安全解決方案供應商的最新技術。營業廳通行證將讓與會者免費參加活動，更可存取 Black Hat Arsenal 中的所有演示工具、贊助環節、職業區中與職業相關的資源、虛擬交流網絡機會等。

如欲了解有關活動的更多資訊及註冊，請瀏覽： https://www.blackhat.com/asia-20/

關於 Black Hat

20 多年來，Black Hat 為參與者提供最新的資訊安全研究、開發和趨勢。這些備受關注的全球盛事和培訓是由安全社群的需求帶動，致力匯集業界最精銳人才。Black Hat 啟發各職級的專業人員，鼓勵學術界、一流的研究人員，以及公營和私營公司的領導者成長發展與合作。Black Hat 簡報會和培訓每年在美國、歐洲和亞洲舉行。如欲了解更多詳情，請瀏覽： blackhat.com 。Black Hat 由 Informa Tech 隆重呈獻。

關於 Informa Tech

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