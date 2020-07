Kesla Oyj Sisäpiiritieto 9.7.2020 klo 8.30

TULOSVAROITUS: KESLA OYJ:N ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON LIIKEVOITTO ON ENNAKOITUA PAREMPI

Kesla Oyj arvioi alustavan tilintarkastamattoman tuloslaskennan perusteella konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoiton yltävän aiemmin ohjeistetun tappion sijaan noin 1–2 % positiiviseksi. Tuloksen taustalla on suunniteltua paremmin toteutettu kustannussopeutus.

Alustavan tilintarkastamattoman tuloslaskennan mukaan konsernin liikevaihto laski ennakoidusti epidemian ja heikentyneen suhdannetilanteen vuoksi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin 19,8 miljoonaan euroon (24,8 miljoonaa vuonna 2019). Saatujen tilausten kertymä oli noin 18,0 miljoonaa euroa (25,9 miljoonaa euroa). Tilauskanta kesäkuun lopussa oli noin 8,2 miljoonaa euroa (16,5 miljoonaa euroa 30.6.2019 ja 10,4 miljoonaa euroa 31.3.2020). Yhtiön liiketoiminnan nettorahavirta on alustavasti noin 2,6 miljoonaa positiivinen (1,3 miljoonaa vuonna 2019) käyttöpääomatarpeen vähentämisen vuoksi. Yhtiön kassatilanne on hyvä.

Yhtiö julkistaa tilikauden 2020 puolivuosikatsauksen tiistaina 4.8.2020 klo 9.

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuosi 2020 on Keslan 60-vuotisjuhlavuosi. #yourlifetimematch.