Une offre intelligente, globale, complète sur une plateforme unique conçue dans un souci de bien-être et de sécurité des utilisateurs

Vélizy, le 9 juillet 2020

Cegedim Outsourcing, spécialiste des métiers de l’infrastructure IT et du Business Process Outsourcing (BPO), annonce son partenariat avec Citrix, plateforme leader d’espace de travail numérique. En intégrant Citrix à son offre de services, Cegedim Outsourcing propose à ses clients une offre intelligente, globale et complète, mais surtout l’opportunité pour eux de travailler sur une plateforme unique et de gérer les applications tout en sécurisant les appareils et les réseaux.

Cegedim Outsourcing recherchait la possibilité de compléter son offre actuelle avec une solution proposant un environnement de travail unique qui prend en charge intégralement tous les scénarios de travail de son portefeuille clients (PME et Grands Comptes) : télétravail, nomadisme, continuité d’activité… et qui permet de rationaliser et de simplifier les tâches de leurs équipes informatiques. Il était également essentiel d’intégrer une solution qui leur permette de gagner du temps, de réduire leurs besoins en formation, de simplifier leur support technique, de diminuer leurs coûts globaux, sans oublier de procurer à leurs utilisateurs une expérience fluide et conviviale.

Cegedim Outsourcing s’est ainsi naturellement orienté vers la solution Citrix Workspace, qui répond en tout point aux besoins très spécifiques des entreprises aujourd’hui. Elle leur permet de surmonter leurs problèmes de sécurité et de gestion, d’élargir l’éventail d’applications (SaaS, Windows, mobile, etc..) intégrées à l’espace de travail, de partager de manière sécurisée les fichiers et données sur n’importe quel appareil, et d’offrir une expérience fluide au travers d’une solution unique.

Avec Citrix, Cegedim Outsourcing complète efficacement son offre

Dans le cadre de l’évolution des offres digitales présentes sur le marché, Cegedim Outsourcing a choisi avec Citrix Workspace, la solution la plus complète et innovante du marché.

Les clients de Cegedim Outsourcing peuvent ainsi choisir de :

·Sécuriser leurs opérations numériques et protéger leurs applications et données ;

Conserver leur niveau de productivité dans un environnement de travail de plus en plus mobile ;

Améliorer l’efficacité et réduire leurs coûts grâce à une stratégie Cloud ;

Faire face aux fréquentes mises à jour de Windows 10 ;

Migrer plus rapidement et profiter d’une maintenance simplifiée pour Office 365 ;

Créer des espaces de travail intelligents avec Citrix Workspace.





Fabien Fudalej, DG de Cegedim Outsourcing explique : « Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec Citrix qui vient compléter notre offre de services aux côtés de nos partenaires historiques, et nous permet de migrer de la gestion des postes de travail au Digital Workspace et d’élargir le périmètre fonctionnel et technique dont ont besoin nos clients. Nous le constatons chaque jour sur le terrain, et plus encore depuis la crise sanitaire qui a poussé une partie des entreprises françaises à développer le télétravail et le travail collaboratif : il est important d’impliquer les collaborateurs dans leurs choix technologiques. Pour améliorer leur implication et leur productivité, ils ont besoin d’un environnement de travail digital basé sur le contexte, fiable et suffisamment intelligent pour proposer un accès, une vision et une performance adaptés au travail à accomplir. Citrix Workspace prend en compte le contexte de l’utilisateur et applique dynamiquement les stratégies élaborées par les équipes IT ».

Christophe Lopez-Castel, directeur Channel France, Citrix, ajoute : « Nous nous réjouissons de cette collaboration avec Cegedim Outsourcing. Elle permet de proposer aux collaborateurs des solutions toujours plus en adéquation avec leurs aspirations et préférences en termes de modes de travail. La crise sanitaire traversée cette année n’a fait que confirmer la nécessité de pouvoir travailler en toute flexibilité quel que soit le lieu, avec une technologie fluide et sécurisée. Plus qu’un avantage, le télétravail est désormais une attente forte de la part des salariés et l’une des clés de la continuité d’activité pour les entreprises ».





A propos de Cegedim Outsourcing :

Cegedim Outsourcing est spécialisée dans les métiers de l’infrastructure IT ainsi qu’en Business Process Outsourcing (BPO). Au sein de son pôle IT, Cegedim Outsourcing délivre aux entreprises de toute taille des services hautement sécurisés (Processus métier et SI), d’intégration, d’infogérance, des prestations en assistance technique et des solutions innovantes avec des partenaires de renom. A travers son pôle BPO-Relation Clients et son expertise reconnue sur les secteurs à données sensibles, Cegedim Outsourcing propose des services de relation client externalisée, de dématérialisation et de gestion de back office.

À propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

