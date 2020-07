July 09, 2020 02:30 ET

July 09, 2020 02:30 ET

LIDDS AB ("LIDDS" eller "Bolaget") offentliggjorde den 11 juni 2020 att styrelsen, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 37,1 MSEK ("Företrädesemissionen"). Efterfrågan var hög och Företrädesemissionen övertecknades kraftigt. Således har inga garantier tagits i anspråk.

2 978 044 aktier, motsvarande 96,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter.

Återstående 112 289 aktier har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.

Därtill har anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande 8 394 846 aktier eller 100,7 MSEK.

Teckningsgraden uppgick till 372 procent.

Inga garantiåtaganden har tagits i anspråk.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 7 juli 2020 och 2 978 044 aktier, motsvarande 96,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 112 289 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar om teckning av 8 394 846 aktier, motsvarande 100,7 MSEK, utan stöd av teckningsrätter mottagits. Teckningsgraden i Företrädesemissionen uppgick således till 372 procent. Detta innebär att de garantiåtaganden som lämnades i Företrädesemissionen inte har tagits i anspråk.

Parallellt med Företrädesemissionen genomförde LIDDS en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om 1 854 200 aktier till ett antal utvalda investerare, vilken tillförde Bolaget cirka 22,3 MSEK före transaktionskostnader. Den riktade emissionen genomfördes till samma teckningskurs, 12 kronor per aktie, som Företrädesemissionen.

Kommentar från Monica Wallter, VD LIDDS

-I en utmanande marknad har vi nu verkställt en riktad emission och en företrädesemission där intresset varit mycket stort. Jag vill rikta ett tack till befintliga och nya aktieägare som deltagit i emissionerna. Emissionerna stärker vår position inför framtiden och möjliggör fortsatta investeringar i våra kliniska program för att nå ett antal viktiga värdedrivande milstolpar.

Tilldelning

Tilldelning av aktier i Företrädesemissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades av Bolaget den 17 juni 2020. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 9 juli 2020. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen och den riktade emissionen tillförs LIDDS cirka 59,3 MSEK före transaktionskostnader och Bolagets aktiekapital ökar från 1 310 301,56 SEK till 1 572 361,81 SEK. Antalet aktier ökar från 24 722 671 aktier till 29 667 204 aktier när båda emissionerna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 30, 2020. Omvandling av betalda tecknade aktier (BTA) till aktier kommer ske därefter.

Rådgivare

Vator Securities AB agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget med anledning av emissionerna.

Ansvariga personer

Denna information är sådan information som LIDDS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av LIDDS AB:s nyhetsdistributör GlobeNewswire vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Monica Wallter, VD

Email: monica.wallter@liddspharma.com | Mobil: 0737-07 09 22

Anja Peters, CFO

Email: anja.peters@liddspharma.com | Mobil: 0733-26 00 00

Om LIDDS AB

LIDDS AB (publ) är ett svenskbaserat läkemedelsbolag som utvecklat den patenterade drug delivery-teknologin NanoZolid®. NanoZolid® är en kliniskt validerad teknologi för läkemedelsutveckling och har en överlägsen förmåga att på ett kontrollerat och varaktigt sätt frisätta läkemedel med effekt i upp till sex månader. LIDDS har tecknat licensavtal där NanoZolid® kombineras med ett antiandrogent läkemedel och driver interna utvecklingsprojekt i klinisk och preklinisk fas med cellgifter och immunaktiva läkemedel. LIDDS (kortnamn LIDDS) aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets Certified Advisor och nås på e-post certifiedadviser@redeye.se och telefon 08-121 576 90. För mer information, vänligen besök: www.liddspharma.com.

