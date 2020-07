L’entreprise de services numériques SCC France, leader auprès de partenaires technologiques majeurs, nomme Didier Lejeune, précédemment Directeur général du groupe, CEO France. Didier Lejeune voit donc sa mission étendue en cumulant les fonctions de Président et de Directeur général France. À ce titre, il sera chargé de piloter et définir les orientations stratégiques du groupe et de lancer la nouvelle stratégie de croissance de la société qui réunit à ce jour près de 2 300 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’€, ainsi que piloter un plan de transformation. Pour mener à bien sa mission, Didier Lejeune peut s’appuyer sur une parfaite connaissance de l’ESN et de ses équipes, mais aussi sur sa capacité à bâtir une croissance durable reposant sur une innovation permanente et une vision industrielle de long terme.

En lien étroit avec le groupe SCC, Didier sera rattaché à James Rigby, CEO SCC EMEA.