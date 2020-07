July 09, 2020 05:23 ET

July 09, 2020 05:23 ET

Selskabsmeddelelse 59/2020

Følgende afdelinger skifter risikofaktor i Central Investorinformation fra 5 til 6:

ISIN Afdeling

DK0061111572 Inv. Sydinvest Morningstar Sustainability Leaders Index KL

DK0010101740 Inv. Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK

DK0060669091 Inv. Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk

DK0061148657 Inv. Sydinvest Verden Ligevægt & Value Etik A DKK

Den ajourførte version af central investorinformation vil blive publiceret på foreningens hjemmeside - www.sydinvest.dk.

Foreningens prospekt bliver ajourført på ovennævnte punkt ved førstkommende lejlighed.

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00