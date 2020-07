HEXO Corp a le plaisir d'annoncer le lancement de produits de cannabis à des fins médicales en Israël dans le cadre d’un accord conclu pour une durée de 24 mois avec Breath of Life International Ltd.

HEXO Corp a le plaisir d'annoncer le lancement de produits de cannabis à des fins médicales en Israël dans le cadre d’un accord conclu pour une durée de 24 mois avec Breath of Life International Ltd.

OTTAWA, 09 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) (« HEXO » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer le lancement de produits de cannabis à des fins médicales en Israël dans le cadre d’un accord conclu pour une durée de 24 mois avec Breath of Life International Ltd. (« BOL »), une entreprise israélienne leader dans le secteur du cannabis médical.

« Pour la première fois, le cannabis médical de qualité supérieure de HEXO est accessible aux patients médicaux à l'extérieur du Canada », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et co-fondateur de HEXO. « Le lancement de la marque HEXO en Israël atteste de la poursuite de notre démarche visant à étendre notre empreinte internationale et à trouver de nouveaux marchés pour nos produits primés ».

HEXO a effectué la première livraison de 493 kilogrammes dans un contexte de resserrement des frontières internationales, de réduction importante de la disponibilité du fret aérien et de renforcement des mesures de sécurité dans ses installations en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. Aujourd'hui, les patients médicaux en Israël peuvent avoir accès à certains des produits de fleurs les plus vendus de HEXO, emballés en format de 10 grammes et conçus exclusivement pour le marché israélien, y compris des emballages et des étiquettes bilingues (anglais et hébreu).

« Nous sommes fiers d'introduire sur le marché israélien les produits médicaux à base de cannabis cultivé à l’intérieur et de qualité supérieure de HEXO », a déclaré Hugo Goldman, directeur financier et PDG par intérim de BOL. « Les produits reçoivent déjà des commentaires positifs à la fois des patients et des détaillants, et nous nous réjouissons de continuer à développer notre relation stratégique avec HEXO en Israël ».

BOL est une société israélienne leader dans le domaine du cannabis médical, possédant la certification des bonnes pratiques de fabrication (BPF), avec un réseau de distribution bien implanté par le biais de pharmacies, dont Super-Pharm, la plus grande chaîne de pharmacies d'Israël avec 258 points de vente. L'accord a été conclu après une collaboration entre BOL et HEXO pour adapter les produits HEXO aux besoins spécifiques des patients israéliens en matière de cannabis médical, tout en respectant strictement les exigences réglementaires de l'organisme israélien de réglementation du cannabis médical.

À propos d’HEXO

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché mondial. L’entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché médical avec HEXO Médical. Pour plus d’informations, consultez le site hexocorp.com .

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et d’autres documents d’information continue que l’on peut trouver sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov . Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias

(819) 317-0526

media@hexo.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ccbd0c67-b02e-4277-b066-7302c4cd3ea4/fr