MONTRÉAL, 09 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV: XBC) (« Xebec » ou la « Compagnie »), fournisseur mondial de solutions d’énergie propre, a le plaisir d’annoncer les résultats de son assemblée annuelle extraordinaire des actionnaires qui a eu lieu virtuellement le 25 juin 2020.

Élection des administrateurs

Tous les candidats nommés dans le bulletin d’information de la direction de la Compagnie du 26 mai 2020 ont été élus par une majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés par procuration. Les biographies des administrateurs sont disponibles à la page du conseil d’administration du site Web de la Compagnie.

Kurt Sorschak

William Beckett

Peter Bowie

Dr Prabhu Rao

Joseph H. Petrowski

Guy Saint-Jacques

Nomination des vérificateurs

La firme de comptables professionnels agréés Raymond Chabot Grant Thornton LLP a été désignée à nouveau comme vérificateur pour la Compagnie.

Modifications aux statuts de la Compagnie

Plus des deux tiers des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l’assemblée ont approuvé la résolution extraordinaire modifiant les statuts de la Compagnie afin de permettre, au cours de l’année, la nomination d’un certain nombre d’administrateurs totalisant jusqu’à un tiers du nombre d’administrateurs élus lors de la dernière assemblée annuelle.

Nouveau régime de rémunération incitatif en actions

Les actionnaires désintéressés présents ou représentés par procuration à l’assemblée ont approuvé l’adoption du nouveau régime de rémunération incitatif en actions. Les modalités du nouveau régime sont énoncées dans le bulletin d’information de la direction de la Compagnie publié le 26 mai 2020.

Lien connexe :

https://www.xebecinc.com

Pour de plus amples renseignements :

Xebec Adsorption Inc.

Brandon Chow, responsable des relations avec les investisseurs

bchow@xebecinc.com

1 450 979-8700 poste 5762