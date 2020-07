MONTRÉAL, 09 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la conclusion d'une entente d’option (l’« entente ») pour la vente d’une participation maximale de 80 % dans la propriété Lac Doda à Goliath Resources Limited (TSXV: GOT) (« Goliath »). La propriété Lac Doda comprend 80 claims miniers couvrant 4 478 hectares et est située à environ 20 km au sud-ouest de la propriété Monster Lake, dans le camp minier de Chibougamau au Québec.



Voici le sommaire des conditions pour l’acquisition par Goliath d’une participation indivise de 65 % :

Sur réception de l’approbation de la Bourse de croissance TSX ou au plus tard le 31 juillet 2020, Goliath émettra 625 000 actions ordinaires et 625 000 bons de souscription (les « bons »), chaque bon permettant au détenteur d’acquérir une action ordinaire de Goliath à un prix de 0,24 $ sur une période de 36 mois.

»), chaque bon permettant au détenteur d’acquérir une action ordinaire de Goliath à un prix de 0,24 $ sur une période de 36 mois. Le ou avant le 31 août 2020, Goliath paiera à TomaGold un montant de 25 000 $.

Le ou avant le 31 août 2021, Goliath paiera un montant supplémentaire de 25 000 $ à TomaGold

Pour acquérir une participation indivise supplémentaire de 15 %, Goliath devra :

Compléter une estimation des ressources conforme au Règlement 43-101 (l' « Estimation des ressources minimales ») confirmant une ressource indiquée minimale de 250 000 onces d'or sur la propriété Lac Doda d'ici le 31 août 2025 et effectuer un paiement supplémentaire de 500 000 $ (le « Paiement de l'estimation des ressources ») à TomaGold, 30 jours après la divulgation de cette information.

Si Goliath exerce son option pour acquérir une participation indivise de 65 % ou de 80 %, TomaGold aura le choix d'entrer dans une coentreprise à 65:35 ou 80:20, ou bien de voir sa participation contributive convertie en une participation de 20 % qui serait non contributive et sans apport de fonds propres jusqu'au début de la production commerciale.

Si les parties concluent une coentreprise et que le Paiement de l'estimation des ressources n'a pas été versé conformément à l'option, TomaGold aura droit à ce paiement de la part de Goliath dès la réalisation de l'Estimation des ressources minimales.

« Cette transaction nous permettra de bénéficier des succès d’exploration futurs de Goliath, qui possède une équipe technique expérimentée pour faire avancer le projet, » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Avec la poussée du prix de l’or et les résultats positifs obtenus par IAMGOLD sur les propriétés Monster Lake, Nelligan et Rouyn, le camp minier de Chibougamau a connu un regain de vie, ce qui nous a permis de valoriser ce projet aurifère prometteur. »

La transaction est sujette à l’approbation des autorités réglementaires.

Au sujet de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. Elle a présentement une entente de coentreprise avec IAMGOLD Corporation pour le projet Monster Lake et avec Newmont Corporation et New Gold Inc. pour la propriété Baird. TomaGold possède des participations dans sept propriétés aurifères dans le nord du Québec : Monster Lake, Winchester, Lac-à-l'eau jaune, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Obalski et Lac Doda, situées à proximité du camp minier de Chibougamau. Elle possède également une participation de 24,5 % dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario, et détient une participation de 70 % dans la propriété Hazeur qui est contigüe au sud du groupe de propriétés de Monster Lake.

Contact:

David Grondin

Président et chef de la direction

(514) 583-3490

www.tomagoldcorp.com

