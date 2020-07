KIBBOUTZ SHEFAYIM, Israël et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 09 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zebra Medical Vision (https://www.zebra-med.com/), entreprise offrant des analyses d’imagerie médicale propulsées par l’apprentissage profond, a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu un accord de collaboration stratégique avec TELUS Capital de risque, un des fonds de capital de risque d’entreprise les plus actifs au Canada. Cette collaboration comprend un investissement qui accroîtra la présence de Zebra-Med en Amérique du Nord et permettra à l’entreprise de développer ses solutions fondées sur l’intelligence artificielle (IA) en fonction de nouvelles modalités et de cadres cliniques novateurs.



Ayant reçu cinq autorisations de la FDA et l’homologation de Santé Canada, les technologies de Zebra-Med offrent une analyse entièrement automatisée des images générées par les systèmes d’imagerie au moyen de solutions d’IA prouvées en clinique sur des centaines de millions d’examens de patient afin d’établir des constatations médicales et de repérer des maladies chroniques. Récemment, Zebra-Med s’est jointe à la lutte mondiale contre la pandémie du coronavirus avec sa solution IA pour contribuer à la détection de la maladie et au suivi de la progression de la COVID-19.

« Cette collaboration contribuera à catalyser l’expansion de Zebra-Med à travers l’écosystème des soins de santé au Canada », a affirmé Ohad Arazi, président-directeur général de Zebra Medical Vision. « Zebra-Med s’est engagée à améliorer les soins de santé grâce à l’utilisation de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle. Nous avons déjà touché des millions de vies à l’échelle mondiale et nous sommes honorés d’amorcer cette importante collaboration avec TELUS Capital de risque en vue d’améliorer les soins de santé pour tous les Canadiens. »

L’objectif de TELUS Capital de risque est de constituer un solide portefeuille d’investissements afin de soutenir la croissance de TELUS Santé dans le marché des technologies de la santé en intégrant des solutions numériques aux soins préventifs et à l’autogestion des patients. Cette stratégie va de pair avec les solutions de santé publique de Zebra-Med. Le dépistage de divers problèmes de santé permet à Zebra-Med et à l’équipe soignante de repérer les occasions de soins manquées et de faire des découvertes fortuites. Zebra-Med est la première entreprise en démarrage œuvrant dans le secteur de l’IA appliquée à l’imagerie médicale à recevoir l’autorisation de la FDA pour une solution de santé publique. Cette solution tire parti de l’IA pour stratifier les risques, améliorer la qualité de vie des patients et réduire les coûts des soins.

« En appuyant le leadership de TELUS dans les solutions de santé numérique, nous continuons à investir dans la croissance de l’écosystème de TI en santé en favorisant la mise en place de nouvelles technologies, comme celles développées par Zebra Medical Vision, qui visent à améliorer les résultats médicaux des Canadiens », a déclaré Rich Osborn, associé directeur, TELUS Capital de risque. « Nous sommes ravis de nous joindre à une liste prestigieuse de récents investisseurs et de bonifier notre portefeuille existant grâce à cet accord de collaboration conclu avec un chef de file reconnu par ses innovations dans le domaine de l’intelligence artificielle, qui appuie l’efficacité clinique et améliore considérablement la détection de conditions à l’aide de capacités propulsées par l’apprentissage automatique pour l’imagerie médicale. »

À propos de TELUS Capital de risque

Fondé en 2001, l’organe d’investissement stratégique de TELUS Corporation (TSX : T, NYSE : TU), TELUS Capital de risque, est un des fonds de capital de risque d’entreprise les plus actifs au Canada. À ce jour, TELUS Capital de risque a investi dans plus de 70 sociétés principalement axées sur les technologies d’avant-garde, comme les technologies de la santé, l’Internet des objets, l’intelligence artificielle et la sécurité. TELUS Capital de risque est un partenaire d’investissement actif qui soutient les entreprises de son portefeuille en leur donnant accès à du mentorat, au vaste réseau de partenaires d’affaires et d’investissement de TELUS ainsi qu’à ses technologies et réseaux à large bande, en plus de faire la promotion de nouvelles solutions au sein de l’écosystème TELUS.

Pour en savoir plus, rendez-vous à telus.com/fr/ventures

À propos de Zebra Medical Vision

La plateforme d’analyses d’imagerie médicale de Zebra Medical Vision permet aux établissements de santé de déterminer les patients à risque et d’offrir des parcours de traitement préventif évolués pour améliorer les soins aux patients. Zebra-Med est financée par Khosla Ventures, Marc Benioff, Intermountain Investment Fund, OurCrowd Qure, Aurum, aMoon, Nvidia, J&J et Dolby Ventures, ainsi que par des chercheurs en IA renommés, à savoir la professeure Fei Fei Le, le professeur Amnon Shashua et Richard Shocher. Zebra Medical Vision a été nommée l’une des cinq principales entreprises en IA et en apprentissage automatique par le magazine Fast Company. www.zebra-med.com

