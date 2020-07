Ressources minieres Vanstar inc.

July 09, 2020 09:00 ET

MONTRÉAL, 09 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Ressources Minières Vanstar ( TSX.V – VSR ) annonce la préparation d’un premier programme de forage d’environ 2,500 mètres sur le projet Félix localisé à environ 86 km au nord-est de Rouyn-Noranda, dans la Province de Québec. Les différentes cibles ont été identifiées grâce à un relevé magnétique héliporté réalisé au mois de juin dernier.

Ce relevé magnétique aura permis de cerner plusieurs zones favorables à être testées par forage. Plusieurs cibles se situent près de failles et de zones plissées dans un environnement géologique favorable. Une section de forages sera également réalisée afin de vérifier un forage historique qui avait révélé plusieurs valeurs aurifères significatives. D’autres forages testeront quelques conducteurs Mégatem associés à des hauts magnétiques et situés dans un environnement sédimentaire.

Le projet Félix se situe dans un environnement d'origine volcanosédimentaire comprenant une unité de roche volcanique au nord, une autre au sud et la partie centrale est occupée par des roches sédimentaires. Des intrusions tardives sous forme de batholithes, de plutons ou de dykes sont également notées tout autour de la propriété.

La propriété repose principalement sur les roches du Groupe de Chicobi. Le bassin sédimentaire contient du mudstone et du grès graphitique turbiditique folié, avec une formation mineure de fer magnétite-chert en bandes et une formation de fer hématite-jaspe, et un conglomérat. Une importante formation de fer de type Algoma est présente dans la partie nord de la propriété. Les teneurs aurifères intersectées dans le forage historique se trouvent près du contact sud de celle-ci.

De plus, la faille régionale de Chicobi-Nord traverse la partie nord de la propriété. Cette faille, de dimension régionale, borde au sud le camp minier de Normétal. Le projet se situe dans l’extension est de ce camp minier où l’on y retrouve d’anciennes mines de sulfures massifs et de très nombreux indices aurifères, tels ceux de l’environnement de la mine Perron qui sont activement travaillés par Amex Exploration.

Des zones de cisaillement parallèles à la faille de Chicobi-Nord de retrouvent aussi dans les sédiments du Groupe de Chicobi et on y retrouve les indices d’or de Authier localisés à l’ouest de la propriété.

Également, la société entreprendra au cours des prochains jours un relevé magnétique héliporté d’un total d’environ 5,375 km afin de couvrir la totalité de ses projets Amanda, Frida et Éva tous situés dans la région de la Baie James. Ce relevé supportera éventuellement le résultat des travaux géologiques et de prospection actuellement en cours sur ces projets et aidera à mieux définir les cibles potentielles de forages.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par M. Gilles Laverdière, géologue consultant et personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101.

