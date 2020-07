MONTRÉAL, 09 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente avec la Canadian Communication Systems Alliance (CCSA) visant l’élargissement de leur partenariat de longue date. En vertu de cet accord, les abonnés commerciaux et résidentiels des entreprises membres de la CCSA auront accès aux chaînes de vidéoclips PalmarèsADISQ par Stingray, Stingray Hits!, Stingray Retro, Stingray Loud, Stingray Vibe, Stingray Country; aux chaînes télé en format 4K Stingray Festival 4K, Stingray Now 4K et Stingray Naturescape ainsi que Stingray Classica qui présente des concerts de musique classique, des opéras et des ballets filmés dans les salles les plus prestigieuses aux quatre coins du monde. Les clients résidentiels pourront également profiter des services de vidéo sur demande par abonnement Stingray Karaoke et Qello Concerts by Stingray.

Aperçu des chaînes

PalmarèsADISQ par Stingray braque les projecteurs sur le meilleur de la musique québécoise et de la musique francophone produite au Canada.



Stingray Hits! offre aux téléspectateurs les vidéoclips des plus grandes vedettes de l'heure, ponctués des meilleurs succès-souvenirs des 20 dernières années.



Stingray Retro convie les téléspectateurs à un voyage dans le temps à la découverte des plus grands succès des années 80, 90 et du début du millénaire. La bonne musique ne se démode pas!



Stingray Loud propose une programmation intense, brute et explosive qui saura plaire aux amateurs de rock, de métal, de punk et de musique alternative.



Stingray Vibe regroupe tous les vidéoclips hip-hop, R&B, EDM, dance et pop rythmique les plus populaires du moment.



Stingray Country – Nouveauté! Cette chaîne présente le meilleur du country d'hier et d'aujourd'hui, dans un éventail de styles authentiques.



Stingray Festival 4K s'adresse à un public de mélomanes et de technophiles de tous âges qui s'émerveilleront devant des performances musicales et des événements spectaculaires diffusés avec quatre fois plus de clarté et de détails qu'avec le format haute définition standard.



Stingray Now 4K propose la programmation musicale en format 4K la plus diversifiée du petit écran : succès de l'heure, bijoux de la scène indie et vidéoclips saisissants d'artistes de la relève provenant du monde entier.



Stingray Naturescape – Maintenant offerte sous forme de service linéaire 4K, en plus d'être accessible sur demande en format vidéo HD et 4K par l'intermédiaire des entreprises membres de la CCSA. Stingray a récemment réinventé l'identité de sa populaire chaîne de « slow TV » Stingray Ambiance. Renommée Stingray Naturescape, cette chaîne favorite du public diffuse des paysages à couper le souffle filmés aux quatre coins du globe pour offrir aux téléspectateurs un moment de détente et d'émerveillement.



Stingray Classica est la destination télévisuelle la plus prisée des amateurs de musique classique, d'opéra et de ballet.



Qello Concerts by Stingray regroupe 2000 concerts pleine longueur et documentaires musicaux à découvrir sur demande. Les clients résidentiels pourront assister aux premières loges à des performances des plus grandes vedettes internationales, telles que Beyoncé, The Tragically Hip, Maroon 5, Paul McCartney, Queen, Imagine Dragons, The Rolling Stones et plusieurs autres.



regroupe 2000 concerts pleine longueur et documentaires musicaux à découvrir sur demande. Les clients résidentiels pourront assister aux premières loges à des performances des plus grandes vedettes internationales, telles que Beyoncé, The Tragically Hip, Maroon 5, Paul McCartney, Queen, Imagine Dragons, The Rolling Stones et plusieurs autres. Stingray Karaoke offre aux clients résidentiels l’accès à 14 000 titres de karaoké populaires dans un vaste éventail de styles, notamment les favoris de Disney, les plus grands succès de l’heure et le meilleur du disco et du country, pour passer une soirée mémorable en famille ou entre amis.

« Cet élargissement emballant de notre entente avec la CCSA nous permet de continuer de proposer à ses membres une gamme incomparable de contenus de divertissement », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Notre partenariat crée une importante opportunité pour promouvoir le pouvoir de la musique par l’intermédiaire d’un portefeuille de produits variés. Procurer aux auditeurs le plus haut niveau de service de l’industrie contribue à gagner leur confiance, et renforce ainsi notre relation future avec la CCSA. »



« La musique a un impact incroyable sur notre quotidien et ajoute de la couleur à toutes nos expériences », a pour sa part déclaré Jay Thomson, chef de la direction de la CCSA. « Elle a la capacité de stimuler l’esprit et d’éveiller l’imagination, de créer l’ambiance parfaite et de raviver les souvenirs. Elle nous fait vivre toutes les émotions possibles et imaginables. La période sans précédent que nous traversons aujourd’hui nous rappelle à quel point la musique rassemble les gens. Stingray est un partenaire privilégié de la CCSA depuis plusieurs années, et nous sommes enchantés d’être en mesure de proposer son portefeuille de services exceptionnel à nos membres. »

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com

À propos de la CCSA

La Canadian Communication Systems Alliance (CCSA) représente plus de 110 entreprises indépendantes fournissant des services d’Internet, de télévision et de téléphonie partout au Canada. Ces entreprises assurent leurs services auprès de centaines de milliers de clients, généralement en dehors des marchés urbains, à la grandeur du pays. Les membres de la CCSA comprennent des coopératives communautaires, des entreprises familiales, des municipalités et des entreprises détenues par des Autochtones. Pour en savoir plus, visitez ccsaonline.ca .

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Frédérique Gagnier

Gestionnaire des relations publiques

Stingray

fgagnier@stingray.com

1 514 664-1244, poste 2689