Ce moment marquant arrive après six années consécutives où cet avion est l’avion d’affaires superintermédiaire le plus livré dans le monde

Le biréacteur d’affaires Challenger 350 se distingue par sa cabine hors pair, son vol en douceur emblématique, ses coûts d’exploitation exceptionnels et sa proposition de valeur inégalée

MONTRÉAL, 09 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier célèbre la 350e livraison de son bien-aimé avion d’affaires à succès Challenger 350, qui continue d’évoluer et d’affirmer son statut de premier ordre sur le marché.

L’avion Challenger 350 est une force dans l’industrie des avions d’affaires, renforçant sa position chaque année par des améliorations et des mises à jour à sa combinaison gagnante de performances et d’expérience en cabine. Parmi les qualités qui permettent à cet avion de se démarquer de ses concurrents figurent son rayon d’action intercontinental qui se maintient avec le plein de carburant et huit passagers et sa cabine maintes fois primée conçue pour un confort sans égal. Chez les pilotes, l’avion Challenger 350 est réputé pour être agile, fiable et agréable à piloter.

« La 350e livraison d’un avion Challenger 350, réalisée après seulement six années de service, en dit long », a déclaré Peter Likoray, vice-président principal des Ventes mondiales et du Marketing de Bombardier Avions d’affaires. « Cet accomplissement montre la grande confiance des clients en cet avion et témoigne de la compétence de la production de Bombardier et de sa solide base de fournisseurs. »

Compte tenu de ses nombreuses qualités exceptionnelles, rien d’étonnant que l’avion d’affaires Challenger 350 soit très prisé des exploitants de flotte, qu’il ait reçu plusieurs prix et qu’il ait maintenu un bon rythme de livraisons depuis son entrée en service en juin 2014. Au 31 mai 2020, la flotte mondiale d’avions Challenger 350 en service a accumulé plus de 648 000 heures de vol et plus de 383 000 atterrissages.

L’avion Challenger 350 détient le titre très convoité d’avion d’affaires superintermédiaire le plus vendu depuis six années consécutives, raflant une part de 43 pour cent du marché en 2019.

Dans le contexte de ce succès, Bombardier a annoncé une série continue d’améliorations à l’avion Challenger 350, dont un affichage tête haute compact et un système de vision améliorée, une technologie d’insonorisation en cabine qui le place en tête de sa catégorie et une esthétique raffinée du poste de pilotage. Une trousse d’amélioration des performances permet également à l’avion de voler jusqu’à 1 500 milles marins plus loin au départ de courtes pistes, ce qui s’ajoute à ses performances impressionnantes au décollage et à l’atterrissage, notamment la capacité d’approche à angle prononcé.

L’avion d’affaires Challenger 350 offre un rayon d’action véritable de 3 200 milles marins, à charge carburant et passagers complète, et peut relier New York à Londres ou Paris à Dubaï* avec un vol en douceur et les plus faibles coûts d’exploitation directs dans sa catégorie.

À propos de Bombardier

Avec près de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

* Dans certaines conditions d’exploitation.

Bombardier, Challenger et Challenger 350 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

