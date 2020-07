Prêt de 71,5 M$CA, conforme aux principes applicables aux prêts verts

Un témoignage du leadership soutenu de la HSBC en matière de financement durable

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 09 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Établie à Vancouver, Concert Properties est la première à profiter d’un nouveau produit de crédit qui vient appuyer les efforts des leaders en matière de développement durable en permettant de financer des projets avantageux sur le plan environnemental, notamment en matière de lutte contre les changements climatiques. Le prêt de 71,5 millions de dollars canadiens qui lui a été accordé pour la construction de son projet Tapestry at Victoria Harbour a été converti en prêt vert en raison de ses solides caractéristiques écologiques, notamment de son empreinte carbone et énergétique prévue, inférieure à celle des immeubles comparables.

Tapestry at Victoria Harbour est un complexe résidentiel pour retraités actifs, qui propose des unités de copropriété à vendre et des appartements locatifs, ainsi que diverses installations, des espaces de service et quelques commerces de proximité. La consommation énergétique prévue de ce bâtiment devrait être de 33 % inférieure à celle d’un immeuble comparable, se situant aux alentours de 118 kWh/m2/an. Cela correspond au troisième niveau de l’Energy Step Code de la Colombie-Britannique. Pour ce bâtiment, Concert Properties vise également la certification LEED de niveau Or du Conseil du bâtiment durable du Canada.

Concert a récemment élaboré un cadre de développement durable pour les 30 prochaines années, qui décrit la façon dont l’entreprise compte s’y prendre pour devenir un chef de file en matière de bâtiments durables. Elle vise notamment une forte réduction des émissions de carbone. Concert possède plus de 20 immeubles qui ont obtenu la certification LEED et/ou le niveau 2 de la norme verte de Toronto ou le niveau 3 de l’Energy Step Code de la Colombie-Britannique.

«Tapestry at Victoria Harbour témoigne de notre engagement à l’égard de la qualité, du développement durable et de la création de complexes résidentiels propres qui inspirent et améliorent le bien-être des retraités actifs, explique Brian McCauley, président et chef de la direction de Concert Properties. Nous sommes déterminés à laisser une empreinte positive sur l’économie, la société et l’environnement. Notre équipe est heureuse d’avoir été sélectionnée dans le cadre du programme de prêts verts de la HSBC, qui reconnaît la détermination de Concert à accroître la viabilité écologique de son portefeuille.»

Il s’agit du premier prêt au Canada qui soit conforme aux principes applicables aux prêts verts. Il fait suite au lancement d’une proposition de prêts verts par la Banque HSBC Canada à la fin de 2019. Il témoigne du leadership soutenu de la Banque en matière de financement durable et de la valeur que son expertise en développement durable peut apporter à ses clients.

La HSBC est à l’avant-garde du financement durable et le premier preneur ferme mondial d’obligations vertes, durables et à retombées sociales. En 2017, la Banque s’est engagée à fournir et à faciliter un financement durable d’une valeur de 100 G$ d’ici 2025 à ses clients afin qu’ils développent ou installent des technologies d’énergie propre et à faible émission de carbone. La contribution de la Banque HSBC Canada aux efforts de financement durable de 100 G$ de la HSBC s’est élevée à plus de 1 G$ en 2019 et comprend une participation à des émissions d’obligations vertes et durables d’une valeur de 6,4 G$ pour le compte de clients canadiens.

«Nous sommes fiers d’aider Concert Properties, un client de longue date, à étendre son leadership en développement durable au domaine du financement et de lancer le premier prêt vert au Canada, a déclaré Linda Seymour, responsable en chef des services aux entreprises, Banque HSBC Canada. Nos clients accordent de plus en plus d’importance aux facteurs ESG et nous avons à cœur de leur offrir des produits qui les aideront à investir dans la création d’une économie à faible émission de carbone.»

