OTTAWA, 09 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Hon. Jean Charest, président du plan Vision 2025 de l’AIAC, ancien vice-premier ministre du Canada et premier ministre du Québec, accompagné de plusieurs représentants de l’industrie aérospatiale, de compagnies aériennes et d’aéroports, a tenu aujourd’hui une conférence de presse dans le but de demander au gouvernement fédéral de faire du secteur de l’aérospatiale un pilier stratégique et de l’appuyer par l’élaboration d’une stratégie sectorielle pour l’aérospatiale, la défense et l’espace.



M. Charest a fait la déclaration suivante :

« L’énoncé économique d'hier souligne la grave situation financière à laquelle nous sommes confrontés en tant que pays. Elle est préoccupante. Les défis auxquels est confrontée l'industrie aérospatiale canadienne ne sont pas différents des autres industries. Cependant, alors que nous nous tournons vers une économie post-COVID-19, il faut reconnaître - et donner la priorité - aux industries qui peuvent faire partie de la reprise économique du Canada.

« Si le gouvernement s’associe avec notre industrie, reconnaissant ainsi l’importance stratégique que nous revêtons – 215 000 emplois, plus de 25 milliards annuellement en contribution au PIB, 1,4 milliard de dollars en recherche et développement – nous pourrons aider le Canada à surmonter les immenses déficits à venir.

« Peu importe leur allégeance politique, les gouvernements ont, depuis plus de 80 ans, priorisé ce secteur par des investissements et par la mise en place de mesures stratégiques. Alors que nos principaux pays concurrents ont mis en œuvre des plans sectoriels et des mesures de relance, le Canada résiste encore.

« L’inaction du Canada engendre des conséquences bien réelles. Si nous ne parvenons pas à suivre la cadence des pays concurrents, la contribution annuelle de 25 milliards de dollars de notre industrie au PIB se dissipera et le Canada ne sera plus en mesure d’attirer et de retenir des travailleurs hautement qualifiés. Il s’agit de 215 000 emplois bien rémunérés et spécialisés disponibles partout au pays, en particulier au Québec, et qui maintiennent en activité plus de 500 PME.

« La question qui se pose aux dirigeants politiques et aux parlementaires est la suivante : voulons-nous conserver notre industrie aérospatiale au pays ? Si la réponse est oui, il est urgent pour nous d’agir. Nous devons renouveler l’engagement que nous avons pris il y a 80 ans et nous hisser à nouveau au rang de leader mondial de l’aérospatiale. »

