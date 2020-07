Communiqué de presse 9 juillet 2020





Altran en tête du classement Everest Group des principaux acteurs du marché des services d'ingénierie et de R&D

Le classement repose sur le montant du chiffre d’affaires

et sa croissance annuelle

PARIS – 9 juillet 2020 – Altran , une société du groupe Capgemini, conserve sa position de leader mondial du marché des services d'ingénierie et de R&D, d’après une nouvelle analyse réalisée par Everest Group portant sur les 50 principaux fournisseurs du secteur.

Everest Group, société de conseil et de recherche basée à Dallas (Texas), vient de publier son deuxième classement annuel « Everest Group Engineering Services Top 50™ », recensant les plus grands fournisseurs tiers de services d'ingénierie (SI) au monde. Le classement se base sur les revenus, ainsi que sur la croissance annuelle.

Altran ressort en tête de liste avec un chiffre d'affaires 2019 de 3,60 milliards de dollars et une croissance annuelle de 10,3 %. La société figure également parmi les 13 entreprises de la liste qui interviennent auprès d’une large gamme d'industries, avec des offres dans au moins huit des secteurs d’activités suivis par Everest Group, notamment l'aérospatial et la défense, l'automobile, l'électronique grand public, l'industrie et l'énergie, la santé et les dispositifs médicaux, les semi-conducteurs, les logiciels et les télécommunications.

Pour Everest Group, qui évalue régulièrement les principaux acteurs mondiaux de services IT, de services aux entreprises, de services d'ingénierie et de sourcing, le marché des services d’ingénierie englobe « toutes les activités (logicielles, embarquées, mécaniques et d'ingénierie des processus) qui accompagnent la conception, le développement, l’essai et la gestion de produits matériels et logiciels ».

Everest Group estime que le marché mondial des services d’ingénierie externalisée a connu une croissance d’environ 13 % en 2019, portée, selon le rapport, « par le besoin qu’ont les entreprises de bénéficier d’un soutien en matière d'échelle, de compétences, de technologies et de propriété intellectuelle (PI). La tendance veut que les entreprises se tournent vers des prestataires de services pour des activités d’ingénierie haut de gamme et ce dans une perspective toujours plus stratégique. Dans ce contexte, nous estimons que les acteurs de services d’ingénierie joueront à l’avenir un rôle grandissant ».

Selon Everest Group, les 50 premières entreprises d'ingénierie de pointe ont réalisé en 2019 un chiffre d'affaires cumulé de 45,9 milliards de dollars.

« Nous nous félicitons d’obtenir à nouveau la reconnaissance d’Everest Group » indique Dominique Cerutti, Directeur Général d’Altran et membre du Comité Exécutif de Capgemini. « En tant que spécialiste à la fois du design et de l’ingénierie, nous sommes fiers d’apporter à nos clients un savoir-faire sectoriel pointu, de la rapidité et de l’agilité, ainsi qu’une capacité d’innovation de classe mondiale. Cette reconnaissance démontre l’échelle et l’envergure sectorielles sans pareil d’Altran, qui nous permet d’accompagner nos clients en réduisant leur délai de commercialisation, en créant un avantage compétitif et en améliorant l’efficacité de leur R&D »

L’automne dernier déjà, Altran se distinguait dans une autre étude de marché réalisée par Everest Group . La société apparaissait comme l’unique « Star Performer » au sein d’un petit groupe de « Leaders » identifiés dans le rapport annuel d’Everest Group sur le marché mondial des services d'ingénierie de produits logiciels.

En avril 2020, Altran a rejoint le groupe Capgemini , leader mondial en conseil, services informatiques et transformation numérique. L’acquisition d’Altran par Capgemini a ainsi donné naissance au leader mondial de l’«Intelligent Industry » – la transformation numérique des entreprises industrielles et technologiques.

Pour en savoir plus sur le classement « Everest Group Engineering Services Top 50 », rendez-vous sur https://bit.ly/2BUtKes . Une vidéo récapitulative est disponible ici .

A propos d´Altran

Altran est le leader mondial des services d’ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Energie, Industrie & Biens, Sciences de la vie, Communications, Semi-conducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. Altran compte plus de 50 000 employés dans plus dans 30 pays.

Altran fait partie intégrante du groupe Capgemini, un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d´ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte aujourd’hui 270 000 collaborateurs présents dans près de 50 pays. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 17 milliards d’euros en 2019. People matter, results count.

Plus d’informations sur altran.com .

