Communique de presse

Neuilly-sur-Seine, France – 9 juillet 2020

Béatrice Place Faget rejoint le Comité exécutif du Groupe Bureau Veritas en tant que Vice-Présidente Exécutive en charge des Affaires juridiques et de l’Audit interne

Bureau Veritas , un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), annonce la nomination de Béatrice Place Faget, à compter du 3 août 2020, en tant que Vice-Présidente Exécutive en charge des Affaires juridiques et de l’Audit interne.

Basée au siège du Groupe à Neuilly-sur-Seine, Béatrice Place Faget reportera à Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, et rejoindra le Comité exécutif du Groupe. Elle remplacera Pascal Quint, qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite à fin juillet 2020.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :

« Je suis ravi d’accueillir prochainement Béatrice Place Faget au sein du Comité exécutif du Groupe, en tant que Vice-Présidente Exécutive en charge des Affaires juridiques et de l’Audit interne. Béatrice mettra à profit son expérience acquise dans plusieurs entreprises internationales pour poursuivre le développement de la fonction juridique et de l’audit interne chez Bureau Veritas.

J’adresse mes vifs remerciements à Pascal Quint pour sa contribution dans l’entreprise depuis deux ans et demi. Durant cette période, Pascal a largement participé aux transformations du Groupe en dirigeant l'audit interne et la fonction juridique avec un grand professionnalisme et une remarquable sensibilité opérationnelle.»

Béatrice Place Faget – Biographie :

Béatrice Place Faget était précédemment General Counsel par intérim pour Technicolor. Auparavant, elle a occupé diverses responsabilités chez CGG pendant 16 ans, en particulier en tant que Secrétaire générale du Conseil d'administration et Directrice juridique du groupe.

Béatrice Place Faget est titulaire d'une maîtrise en droit privé de l'Université Paris XII, d'un doctorat en droit des affaires anglais et américain, d'un certificat en droit européen de Paris I - Panthéon Sorbonne et d'une maîtrise en droit de l'Université de Georgetown, à Washington D.C.





À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 78 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com . Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn .

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com





CONTACTS INVESTISSEURS/ANALYSTES Contacts presse Laurent Brunelle Véronique Gielec +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0)1 55 24 76 01 laurent.brunelle@bureauveritas.com veronique.gielec@bureauveritas.com Florent Chaix DGM Conseil +33 (0)1 55 24 77 80 +33 (0)1 40 70 11 89 florent.chaix@bureauveritas.com thomasdeclimens@dgm-conseil.fr / quentin.hua@dgm-conseil.fr

Pièce jointe