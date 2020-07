Communiqué de presse Ecully, le 9 juillet 2020 – 18h





Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020

Reprise progressive de l’activité

Trésorerie sécurisée de 3,2 M€ à fin juin

Ce 1er semestre a été naturellement marqué par la situation sanitaire liée à la pandémie mondiale de coronavirus ayant induit l’arrêt des chirugies non vitales. Pendant cette période inédite, le groupe Spineway s’est pleinement mobilisé pour assurer le meilleur service possible auprès de ses clients directs en France et ses partenaires distributeurs internationaux. Ces efforts ont permis au Groupe de maintenir le chiffre d’affaires du 2ème trimestre à près de 30% du niveau de l’an passé malgré un contexte international très compliqué et de porter le chiffre d’affaires semestriel à 1 432 K€ au 30 juin 2020 (- 45% par rapport au S1 2019).

En milliers d’euros 2020* 2019 Variation

en % CA 1er trimestre 1 045 1 349 - 23% CA 2e trimestre 387 1 274 - 70% CA 1er semestre 1 432 2 623 - 45%

* Chiffres non audités

Sur la période, les territoires du Groupe reflètent des variations diverses. L’Asie s’inscrit à 337 K€ à fin juin en croissance de 9% par rapport à l’an passé alors que l’Amérique Latine se porte à 614 K€ (- 48%), particulièrement pénalisée par la crise sanitaire cumulée pour certains pays à des situations géo-politiques et économiques compliquées. L’Europe s’élève pour sa part à 340 K€ (- 50%) sur le semestre et montre des signes de reprise avec un chiffre d’affaires sur le 2ème trimestre au niveau de l’an passé tiré par un très bon mois de juin hors France. Les zones Moyen-Orient et USA affichent des performances marginales de 109 K€ et 31 K€.

Reprise d’activité séquentielle

A ce jour, le manque de visibilité sur un retour à la normale des chirurgies dans les hôpitaux du globe ne permet pas au Groupe d’anticiper un rattrapage du 2ème trimestre sur l’exercice 2020. En effet, la situation sanitaire a également décalé la mise en œuvre des partenariats noués par le Groupe avant la crise, tel que l’accord de distribution avec le groupe Muranaka au Japon, qui devrait désormais contribuer au chiffre d’affaires au cours de l’automne 2020. De même, en Amérique Latine, le contexte sanitaire et géopolitique offre également peu de visibilité et pénalise le développement anticipé de cette zone sur 2020.

Toutefois, la reprise d’activité amorcée en Europe devrait progressivement monter en puissance au cours du second semestre et participer positivement au chiffre d’affaires du Groupe. De même, la zone Asie qui réussit jusqu’à présent à maintenir son niveau d’activité malgré le retard pris avec Muranaka devrait contribuer davantage au chiffre d’affaires 2020.

Spineway reste bien positionné sur ses zones historiques et bénéficie d’une reconnaissance croissante de son innovation. Sa gamme Mont-Blanc 3D+ a notamment fait l’objet d’une récente publication scientifique dans une revue internationale spécialisée dans le rachis qui sera détaillée dans une prochaine communication du Groupe. De plus, Spineway poursuit le développement et l’homologation de ses gammes à plus forte valeur ajoutée telle que sa gamme mini-invasive, Mont-Blanc MIS qui rencontre une forte adhésion des chirurgiens utilisateurs.

Les équipes de Spineway sont par ailleurs mobilisées sur l’objectif de future certification CE MDR « nouveau régime » et pour ce faire travaillent avec des groupes chirurgicaux de plusieurs pays sur l’analyse des données cliniques nécessaires à ces homologations.

Une trésorerie solide

Anticipant un retour à une activité normative pour l’année 2021, Spineway a mis en place les financements nécessaires afin de traverser sereinement cette période et a adapté sa structure de coûts afin de limiter les pertes du semestre. Spineway a notamment obtenu l’intégralité du PGE potentiel pour un montant total de 1 270 k€ confirmant ainsi, la confiance des partenaires bancaires dans les perspectives du Groupe. Cet emprunt conjugué aux mesures prises en interne et aux aides notamment salariales porte la trésorerie du Groupe à plus de 3,2 M€ à fin juin. Le soutien de Negma permet lui aussi de contribuer à la sécurisation de la trésorerie tout en préparant le futur en dotant Spienway des moyens nécessaires pour poursuivre son développement.

Fort d’une trésorerie confortable, d’un ancrage à l’international, de gammes innovantes reconnues et de partenariats solides, Spineway va pouvoir profiter de la reprise d’activité sur ses différentes zones d’implantation et saisir les opportunités de croissance externe pouvant offrir de belles synergies.

Prochain RDV : 27 octobre 2020 – Résultats semestriels 2020

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

ISIN : FR0011398874 - ALSPW

