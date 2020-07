JCDecaux améliore la vie en ville avec l’abri Fraîcheur Naturelle.

Paris, le 9 juillet 2020 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, a conçu et propose aux collectivités un Abribus® de nouvelle génération, l’abri Fraîcheur Naturelle, qui permet de lutter contre les îlots de chaleur en ville. Il vient compléter la gamme d’abris innovants lancée par le Groupe fin 2019, avec notamment l’abri Filtreo®, qui grâce à son toit végétalisé, contribue à la dépollution urbaine.



Depuis plusieurs années, les étés sont de plus en plus chauds. 2019 a été la 2ème année la plus chaude après 2016, selon l’Organisation Météorologique Mondiale. L’OMM a également établi que la température moyenne entre 2015 et 2019 est estimée à 1,1°C de plus que celle de la période 1850-1900.

Cette hausse des températures aux nombreuses conséquences a des impacts, dans les villes, sur la santé et le bien-être de leurs habitants en raison de la constitution d’îlots de chaleur urbains.

Pour contribuer à faire face à cette chaleur accrue en ville, les expérimentations se multiplient afin de développer des îlots de fraîcheur en période estivale. JCDecaux a inventé une solution innovante, brevetée, permettant de rafraîchir les citadins sous ses Abribus® et de leur apporter ainsi une sensation de confort et de bien-être en période de forte chaleur.

Les équipes R&D de JCDecaux se sont inspirées d’un procédé naturel et ancestral : le rafraîchissement d’air par évaporation. L’abri Fraîcheur Naturelle intègre un panneau alvéolaire maintenu humide, traversé par le flux d’air chaud. A son contact, l’air se refroidit grâce à l’évaporation. Ce dispositif comprend une cuve de stockage des eaux pluviales récupérées en toiture et un circuit qui permet d’acheminer l’eau jusqu’au module de rafraîchissement. Des ventilateurs assurent, en cas d’absence de vent, le passage de l’air chaud à travers la paroi. L’air ainsi refroidi est dirigé vers les usagers qui attendent sous l’abri. Enfin des panneaux solaires, placés sur le toit, alimentent en énergie le dispositif. Le tout est piloté en temps réel par un système qui détecte les conditions météorologiques et la présence sous l’abri pour assurer un fonctionnement efficace et au juste nécessaire.

Cette solution, 100% autonome, allie énergie solaire et récupération d’eau de pluie et évite l’usage de la climatisation fortement consommatrice d’énergie. A l’inverse de la brumisation, grâce à une évaporation sans création de micro-gouttelettes ce dispositif ne présente aucun risque sanitaire.

L’abri Fraîcheur Naturelle agit comme un îlot de fraîcheur pour le bien-être des voyageurs. Cette sensation est amplifiée par l’utilisation de bois brut et de couleurs claires. Inspirée des pergolas, son esthétique invite les passants à profiter de cet abri convivial et accueillant, offrant de l’ombre et des assises inspirées du mobilier intérieur.

Les tests, réalisés en chambre thermique, ont permis de confirmer l’efficacité du dispositif avec un gain de -4°C à -7°C à 36 degrés et 50% d’humidité. L’abri Fraîcheur Naturelle sera prochainement testé en conditions réelles.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Partenaire des villes à travers le monde, JCDecaux innove en permanence pour développer des produits et services qui améliorent la vie quotidienne des citadins dans une ville qui se doit d’être de plus en plus durable. Nos équipes R&D ont conçu une nouvelle génération d’Abribus® s’inspirant des propriétés de la nature. Après l’abri Filtreo®, l’abri Fraîcheur Naturelle permettra d’améliorer la qualité de vie en ville pendant les périodes de forte chaleur, qui s’avèrent de plus en plus fréquentes. Avec son système de rafraîchissement par évaporation d’eau, cet abribus offre aux citadins une solution concrète pour leur bien-être. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2019 : 3 890m€

Une présence dans 3 890 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 890 millions de personnes dans plus de 80 pays

13 210 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans l’indice FTSE4Good et les classements MSCI et CDP (Liste A)

1 061 630 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (517 800 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 160 aéroports et 270 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (379 970 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (136 750 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (636 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (260 700 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (69 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 760 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 510 faces publicitaires)

Pour plus d’informations : www.jcdecaux.com .

Retrouvez-nous sur Twitter , LinkedIn , Facebook , Instagram et YouTube .

Direction de la Communication : Agathe Albertini

+33 (0) 1 30 79 34 99 – agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial

+33 (0) 1 30 79 79 93 – arnaud.courtial@jcdecaux.com

Pièce jointe