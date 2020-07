MONTRÉAL, 09 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSE : VLN) (la « Société »), l’un des chefs de file mondiaux en fabrication de robinetterie industrielle, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 31 mai 2020.



Faits saillants

Chiffre d'affaires de 76,7 millions de dollars américains pour le trimestre

Perte nette 1 de 1,9 million de dollars américains pour le trimestre

Résultat d’exploitation avant frais de restructuration et de transformation 2 de 0,7 millions de dollars américains pour le trimestre

BAIIA ajusté 2 de 3,8 millions de dollars américains pour le trimestre

Nouvelles affaires nettes (« Nouvelles affaires ») de 76,7 millions de dollars américains pour le trimestre

Carnet de commandes de 410,3 millions de dollars américains à la fin du trimestre, dont 149,3 millions de dollars américains de commandes devant être livrées après les 12 prochains mois

Montant net de la trésorerie de 44,6 millions de dollars américains à la fin du trimestre

Périodes de trois mois

closes le 31 mai (en millions de dollars américains, sauf les montants par action) 2020 2019 Chiffre d’affaires 76,7 $ 83,8 $ Marge brute 18,4 16,1 Marge brute % 24,0 % 19,2 % Perte nette1 1,9 5,8 Perte nette1 par action – de base et dilué 0,09 0,27 Résultat d’exploitation avant frais de restructuration et de transformation2 0,7 (6,8 ) BAIIA Ajusté2 3,8 (3,8 ) BAIIA Ajusté2 par action – de base et dilué 0,18 (0,18 )

Premier trimestre de 2021 (à moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars américains et toutes les comparaisons sont établies par rapport au premier trimestre de 2020) :

Le chiffre d’affaires s’est établi à 76,7 millions de dollars, soit une diminution de 7,1 millions de dollars, ou 8,5 %, par rapport à l’exercice précédent. La diminution des livraisons des opérations nord-américaines et françaises de la Société a eu une incidence négative sur le chiffre d’affaires, partiellement compensée par une augmentation des livraisons des opérations italiennes de la Société. La baisse du volume des ventes pour le trimestre est attribuable au carnet de commandes livrables moins garni des opérations nord‑américaines auquel s’ajoute l’impact négatif que la pandémie du nouveau coronavirus (la « COVID‑19 ») a eu sur l’économie mondiale. Par exemple, la Société a dû gérer de nombreuses perturbations liées à sa chaîne d’approvisionnement qui ont entraîné des retards importants pour certaines commandes de clients. En raison des mesures de restriction des déplacements, la Société a eu de la difficulté à obtenir l’autorisation d’inspecteurs pour livrer certaines commandes liées à des projets d’envergure. Au cours du trimestre, la Société a obtenu la reconnaissance, par la plupart des administrations publiques, de son statut de fournisseur d’équipement critique à des industries essentielles et a pu poursuivre ses activités tout en gérant les conséquences de la pandémie. La Société a néanmoins dû faire face à des fermetures temporaires ordonnées par des gouvernements en réponse à la propagation du virus dans certaines régions du monde, plus particulièrement en Inde et en Italie. Au cours de cette période, les opérations italiennes de la Société, bien que confrontées à ces difficultés, ont été en mesure de réaliser un solide trimestre sur le plan des livraisons de commandes liées à des projets d’envergure.

Le pourcentage de la marge brute a grimpé de 480 points de base, passant de 19,2 % à 24,0 %. Malgré le recul du volume des ventes, le pourcentage de la marge brute a augmenté principalement en raison d’une plus grande proportion de ventes de produits à marge élevée et à la réduction des coûts de main‑d’œuvre et des frais généraux résultant des initiatives de restructuration et de transformation de la Société entreprises à l’exercice précédent. Cette augmentation est également attribuable aux subventions salariales de 1,9 million de dollars pour lesquelles la Société s’est qualifiée. Ces subventions ont été mises en place par des autorités gouvernementales afin de prévenir des pertes d’emploi supplémentaires dans le contexte de la pandémie de COVID‑19 en offrant une aide salariale aux sociétés victimes de la crise financière provoquée par le virus. Cette augmentation a été partiellement neutralisée par une diminution du pourcentage de la marge brute des opérations françaises de la Société en raison d’une diminution des livraisons des commandes liées à des projets d’envergure au cours du trimestre.

Les frais d’administration se sont établis à 17,7 millions de dollars, soit une diminution de 5,3 millions de dollars, ou 23,0 %, par rapport à l’exercice précédent. Cette diminution est attribuable principalement aux efforts de réduction des frais généraux d’administration mis en œuvre aux termes du plan V20, à la réduction de 1,5 million de dollars des salaires des employés administratifs découlant des subventions salariales, ainsi qu’à une diminution générale des charges administratives, telles que les frais de déplacements et les frais d’entretien de bureau, occasionnée principalement par la dégradation des conditions du marché et les mesures de confinement qui ont été mises en place dans la majorité des pays au cours du trimestre. La Société a également inscrit, à l’exercice précédent, le règlement définitif de 0,9 million de dollars d’une poursuite en responsabilité de longue date déposée contre la Société.

La perte nette 1 s’est établie à 1,9 million de dollars, ou 0,09 $ par action, comparativement à 5,8 millions de dollars, ou 0,27 $ par action, à l’exercice précédent. La diminution de la perte nette 1 est attribuable principalement à l’amélioration de la marge brute de la Société et à la diminution des frais d’administration, qui a été partiellement annulée par une augmentation des frais de restructuration et de transformation combinée à une variation défavorable de l’impôt sur le résultat.

s’est établie à 1,9 million de dollars, ou 0,09 $ par action, comparativement à 5,8 millions de dollars, ou 0,27 $ par action, à l’exercice précédent. La diminution de la perte nette est attribuable principalement à l’amélioration de la marge brute de la Société et à la diminution des frais d’administration, qui a été partiellement annulée par une augmentation des frais de restructuration et de transformation combinée à une variation défavorable de l’impôt sur le résultat. Le résultat d’exploitation avant frais de restructuration et de transformation 2 s’est chiffré à 0,7 million de dollars, comparativement à une perte d’exploitation avant frais de restructuration et de transformation 2 de 6,8 millions de dollars à l’exercice précédent. Le BAIIA ajusté 2 s’est élevé à 3,8 millions de dollars, ou 0,18 $ par action, comparativement à un montant négatif de 3,8 millions de dollars, ou un montant négatif de 0,18 $ par action, à l’exercice précédent. L’amélioration du résultat d’exploitation avant frais de restructuration et de transformation 2 et du BAIIA ajusté 2 s’explique principalement par l’amélioration de la marge brute découlant des initiatives du plan V20 et d’une meilleure gamme de produits et par la baisse des frais d’administration.

s’est chiffré à 0,7 million de dollars, comparativement à une perte d’exploitation avant frais de restructuration et de transformation de 6,8 millions de dollars à l’exercice précédent. Le BAIIA ajusté s’est élevé à 3,8 millions de dollars, ou 0,18 $ par action, comparativement à un montant négatif de 3,8 millions de dollars, ou un montant négatif de 0,18 $ par action, à l’exercice précédent. L’amélioration du résultat d’exploitation avant frais de restructuration et de transformation et du BAIIA ajusté s’explique principalement par l’amélioration de la marge brute découlant des initiatives du plan V20 et d’une meilleure gamme de produits et par la baisse des frais d’administration. Au cours du trimestre, la Société a mis en vente l’une de ses usines de Montréal dans le cadre de son plan de restructuration et de transformation. La valeur comptable de cette usine est par conséquent présentée en tant qu’actif détenu en vue de la vente. Suivant la fin du trimestre, la Société a convenu de la vente, qui entrera en vigueur le 31 octobre 2020, de son usine située sur la rue MacArthur à Ville Saint-Laurent au Québec. La fermeture de l’usine était prévue dans le cadre du plan V20 portant sur la reconfiguration de l’empreinte de fabrication nord-américaine de la Société. Le produit brut de la vente sera de 12,6 millions de dollars. La vente est conditionnelle à la remise aux autorités québécoises d’un rapport environnemental acceptable selon les dispositions du projet de loi 72. En outre, peu après la fin du trimestre, la Société a obtenu un nouveau financement, consistant en un emprunt hypothécaire de 22,5 millions de dollars et en une facilité de crédit renouvelable de 65,0 millions de dollars, qui servira à soutenir ses activités et à compléter son plan de restructuration et de transformation, et lui fournira les capitaux nécessaires pour entreprendre des projets de croissance futur, tout en raffermissant son bilan face à l’incertitude qui frappe l’économie mondiale.

Les nouvelles affaires se sont établies à 76,7 millions de dollars, une augmentation de 12,5 millions de dollars, ou 19,5 %, par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation est attribuable principalement à des commandes liées à des projets d’envergure prises en charge par les opérations nord‑américaines, allemandes, françaises et italiennes de la Société, notamment sur les marchés du gaz naturel liquéfié et du nucléaire. L’augmentation a été partiellement annulée par une diminution des commandes non liées à des projets prises en charge par les opérations nord-américaines de la Société, diminution qui s’explique par les conditions de marché défavorables créées par la pandémie de COVID‑19 qui ont nui à son réseau de distributeurs. La Société est néanmoins satisfaite, dans le contexte, d’avoir enregistré une augmentation de 19,5 % des commandes par rapport à l’exercice précédent.

À la fin de la période, le carnet de commandes de la Société s’établissait à 410,3 millions de dollars, soit une augmentation de 3,5 millions de dollars, ou 0,9 %, depuis le début de l’exercice courant. L’augmentation du carnet de commandes est attribuable principalement à l’appréciation du taux de change au comptant de l’euro par rapport au dollar américain au cours du trimestre considéré.

À la fin du trimestre, le montant net de la trésorerie de la Société s’élevait à 44,6 millions de dollars, soit une augmentation de 13,6 millions de dollars, ou 43,9 %, depuis le début de l’exercice considéré. Cette augmentation est attribuable principalement à des entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation, qui sont surtout le résultat d’une gestion rigoureuse du fonds de roulement, ainsi qu’à l’incidence des fluctuations favorables du taux de change au comptant de l’euro et du dollar canadien, par rapport au dollar américain, sur le solde du montant net de la trésorerie de la Société au cours du trimestre considéré. L’augmentation a été partiellement neutralisée par des placements à court terme, des entrées d’immobilisations corporelles, des versements de dividendes aux actionnaires, ainsi que par le remboursement d’emprunts bancaires à court terme, de la dette à long terme et d’obligations locatives à long terme.

Incidences des taux de change : Malgré l’augmentation du cours au comptant de l’euro au cours du trimestre, les taux de change moyens de l’euro se sont affaiblis de 2,7 % par rapport au dollar américain comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent. En conséquence, le montant des profits nets et des nouvelles affaires des filiales européennes de la Société a été moins élevé après la conversion en dollars américains pour le trimestre considéré. Compte tenu des taux de change moyens, le dollar canadien s’est affaibli de 4,2 % par rapport au dollar américain comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent. En conséquence, le montant des dépenses en dollars canadiens de la Société a été moins élevé après la conversion en dollars américains pour le trimestre considéré. Les fluctuations des taux de change susmentionnées ont eu une incidence nette généralement favorable sur la perte nette 1 de la Société.



« Notre premier trimestre nous a présenté un ensemble unique de défis en lien avec la pandémie mondial de COVID-19 et la baisse rapide du prix du baril de pétrole, » a déclaré Réjean Ostiguy, directeur financier de Velan Inc. « Bien que cela ait eu un impact négatif sur nos ventes trimestrielles, nous avons géré nos marges et réduit nos frais d’administration afin de se rapprocher d’un seuil de rentabilité opérationnel, et ceci même en tenant compte de nos frais de restructuration et de transformation. Nous avons pris des mesures pour protéger notre trésorerie et notre bilan en suspendant les dividendes, en réduisant les salaires temporairement, en demandant des subventions COVID-19 et en finalisant le refinancement de nos opérations en Amérique du Nord. »

Yves Leduc, chef de la direction de Velan Inc., a déclaré : « En tant que fournisseur d'équipements critiques aux industries essentielles, nous avons été épargnés des conséquences les plus dures de la récession mondiale qui a frappé au début du trimestre, et nous avons réagi extrêmement rapidement en protégeant nos employés et en assurant la continuité de notre chaîne d'approvisionnement mondiale, tout en offrant des résultats nettement améliorés comparativement à l’année dernière. À l'avenir, nous bénéficions d'un portefeuille d'activités fort et bien équilibré, de la croissance accélérée des marges dans le cadre de notre plan V20, ainsi que du large éventail de mesures récentes qui ont accru la résilience et l'agilité de notre société. Ce sont des moments difficiles, mais il y a une dynamique commerciale et, plus important encore, nos employés, avec lesquels Bruno et moi avons communiqué chaque semaine depuis le début de la pandémie, répondent admirablement bien au défi. Je les remercie de leur détermination et de leur leadership. »

Dividende

A la fin de l’exercice financier terminé le 29 février 2020, le conseil d’administration a jugé approprié de suspendre le dividende trimestriel. La décision demeure inchangée et sera révisé trimestriellement.

Conférence téléphonique

Les analystes financiers, les actionnaires et les autres personnes intéressées sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du premier trimestre qui aura lieu vendredi, le 10 juillet 2020, à 11 h 00 (HNE). Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-905-9496, code d’accès 21965457. La transmission en différé de cette conférence sera disponible pendant sept jours au 1‑416‑626‑4144 ou au 1‑800‑997‑6910, code d’accès 21965457.

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan Inc. ( www.velan.com ) est l’un des principaux fabricants de robinetterie industrielle du monde, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 371,6 millions de dollars américains à son plus récent exercice. La Société compte plus de 1 775 employés et exploite des usines dans 9 pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Énoncé d’exonération

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, qui contiennent généralement des mots comme « devoir », « croire », « anticiper », « planifier », « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable, qui comportent tous des risques et des incertitudes, qui sont présentés dans les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces énoncés sont basés sur les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon elle, sont raisonnables et appropriées dans les circonstances, aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats réels futurs peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ici. La Société nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tous les énoncés prospectifs contenues dans ce communiqué que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Mesures non conformes aux IFRS

Dans le présent communiqué, la Société utilise des mesures du rendement et de la situation financière qui ne sont pas définies aux termes des Normes internationales d'information financière (les « mesures hors IFRS ») et qui sont par conséquent peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures sont utilisées par la direction pour évaluer les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société. En outre, elles fournissent aux lecteurs des états financiers consolidés de la Société avec une meilleure compréhension de ses résultats et sa situation financière, et offrent plus de transparence et clarté en ce qui concerne les résultats d'exploitation de ses activités principales. Les rapprochements de ces mesures peuvent être trouvés à la page suivante.

Résultat opérationnel avant frais de restructuration et de transformation et bénéfice (perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») ajusté

Trimestre clos

le 31 mai 2020 Trimestre clos le

31 mai 2019 Résultat opérationnel (0,5) (7,3) Ajustement pour : Frais de restructuration et de transformation 1,2 0,5 Résultat opérationnel avant frais de restructuration et de transformation 0,7 (6,8) Perte nette1 (1,9) (5,8) Ajustements pour : Amortissement des immobilisations corporelles 2,5 2,6 Amortissement des immobilisations incorporelles 0,6 0,4 Charges financières, montant net 0,3 0,3 Impôt sur le résultat 1,1 (1,8) BAIIA 2,6 (4,3) Ajustement pour : Frais de restructuration et de transformation 1,2 0,5 BAIIA ajusté 3,8 (3,8)

Le terme « résultat opérationnel avant frais de restructuration et de transformation » s’entend du résultat opérationnel majoré des frais de restructuration et de transformation. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

Le terme « BAIIA ajusté » s’entend du résultat net ou de la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple majoré des frais de restructuration et de transformation, de l’amortissement des immobilisations corporelles, de l’amortissement des immobilisations incorporelles, du montant net des charges financières et de la charge d’impôt sur le résultat. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.

1 Le résultat net ou la perte nette représente le résultat net ou la perte nette attribuable aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple.

2 Mesures non conformes aux IFRS – voir les rapprochements ci-dessus.

Velan Inc. États consolidés de la situation financière intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Au 31 mai Au 29 février 2020 2020 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 84 426 75 327 Placements à court terme 1 764 627 Créances d'exploitation 117 312 135 242 Impôt sur le résultat à recouvrer 7 980 8 747 Stocks 166 042 170 265 Acomptes et charges payées d’avance 6 217 5 191 Actifs dérivés 124 555 Actifs detenus en vue de la vente 3 512 - 387 377 395 954 Actifs non courants Immobilisations corporelles 94 661 98 179 Immobilisations incorporelles et goodwill 17 036 17 148 Impôt sur le résultat différé 25 986 26 702 Autres actifs 529 513 138 212 142 542 Total des actifs 525 589 538 496 Passifs Passifs courants Dette bancaire 39 786 44 317 Emprunts bancaires à court terme 397 1 379 Dettes d'exploitation et charges à payer 63 893 74 271 Impôt sur le résultat à payer 1 965 1 493 Acomptes de clients 51 086 47 208 Provisions 15 608 14 963 Provision pour garanties d’exécution 20 604 21 127 Passifs dérivés 2 006 1 169 Partie à court terme des obligations locatives à long terme 1 617 1 621 Partie à court terme de la dette à long terme 8 013 8 311 204 975 215 859 Passifs non courants Obligations locatives à long terme 13 729 13 722 Dette à long terme 10 410 10 986 Impôt sur le résultat à payer 1 576 1 576 Impôt sur le résultat différé 2 758 2 869 Autres passifs 8 280 8 623 36 753 37 776 Total des passifs 241 728 253 635 Total des capitaux propres 283 861 284 861 Total des passifs et des capitaux propres 525 589 538 496





Velan Inc. États consolidés de résultat net intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions et des montants par action) Périodes de trois mois

closes les 31 mai 2020 2019 $ $ Chiffre d’affaires 76 653 83 816 Coût des ventes 58 261 67 722 Marge brute 18 392 16 094 Frais d’administration 17 667 22 954 Frais de restructuration et transformation 1 176 509 Autres charges (produits) 24 (57 ) Résultat d'exploitation (475 ) (7 312 ) Produits financiers 116 140 Charges financières 434 467 Charges financières, montant net (318 ) (327 ) Résultat avant impôt (793 ) (7 639 ) Impôt sur le résultat 1 113 (1 819 ) Résultat net de la période (1 906 ) (5 820 ) Résultat net attribuable aux éléments suivants: Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (1 886 ) (5 824 ) Participation ne donnant pas le contrôle (20 ) 4 (1 906 ) (5 820 ) Résultat net par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple De base (0,09 ) (0,27 ) Dilué (0,09 ) (0,27 ) Dividendes déclarés par action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple - 0,02 (- $ CA) (0,03 $ CA) Nombre moyen pondéré total d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple De base 21 585 635 21 621 935 Dilué 21 585 635 21 621 935





Velan Inc. États consolidés du résultat global intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois

closes les 31 mai 2020 2019 $ $ Résultat global Résultat net de la période (1 906 ) (5 820 ) Autres éléments du résultat global Écart de conversion sur des établissements à l’étranger dont la monnaie fonctionnelle n’est pas la monnaie de présentation (dollar américain) 906 (2 851 ) Résultat global (1 000 ) (8 671 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple (930 ) (8 537 ) Participation ne donnant pas le contrôle (70 ) (134 ) (1 000 ) (8 671 ) Les autres éléments du résultat global se composent uniquement d'éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement dans l'état consolidé du résultat net.





Velan Inc. États consolidés des variations des capitaux propres intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains, à l’exception du nombre d’actions) Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple Nombre d'actions Capital social Suplus d'apport Cumul des

autres

éléments du

résultat global Résultats non

distribués Total Participation

ne donnant

pas le

contrôle Total des

capitaux

propres Solde au 28 février 2019 21 621 935 73 090 6 074 (28 990 ) 254 606 304 780 4 053 308 833 Résultat net de la période - - - - (5 824 ) (5 824 ) 4 (5 820 ) Autres éléments du résultat global - - - (2 713 ) - (2 713 ) (138 ) (2 851 ) Incidence de la rémunération fondée sur des actions - - 1 - - 1 - 1 Dividendes Actions à droit de vote multiple - - - - (346 ) (346 ) - ( 346 ) Actions à droit de vote subalterne - - - - (135 ) (135 ) - (135 ) Solde au 31 mai 2019 21 621 935 73 090 6 075 (31 703 ) 248 301 295 763 3 919 299 682 Solde au 29 février 2020 21,585,635 72,695 6,260 (34,047 ) 236,269 281,177 3,684 284,861 Résultat net de la période - - - - (1 886 ) (1 886 ) (20 ) (1 906 ) Autres éléments du résultat global - - - 956 - 956 (50 ) 906 Solde au 31 mai 2020 21 585 635 72 695 6 260 (33 091 ) 234 383 280 247 3 614 283 861





Velan Inc. Tableaux consolidés des flux de trésorerie intermédiaires résumés (non audité) (en milliers de dollars américains) Périodes de trois mois closes les 31 mai 2020 2019 $ $ Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net de la période (1 906 ) (5 820 ) Ajustements visant à rapprocher le résultat net des entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 4 626 2 683 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 16 523 4 859 Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 19 243 1 722 Activités d'investissement Placements à court terme (1 137 ) (4 ) Entrées d'immobilisations corporelles (2 531 ) (748 ) Entrées d'immobilisations incorporelles (257 ) ( 22 ) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles et incorporelles 40 32 Variation nette des autres actifs (22 ) 13 Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (3 907 ) (729 ) Activités de financement Dividendes versés aux détenteurs d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple (482 ) (476 ) Emprunts bancaires à court terme (982 ) (439 ) Remboursement de la dette à long terme (759 ) (716 ) Remboursement des obligations locatives à long terme (431 ) (396 ) Sorties de trésorerie liées aux activités de financement (2 654 ) (2 027 ) Incidence des différences de cours du change sur la trésorerie 948 (435 ) Variation nette de la trésorerie au cours de la période 13 630 (1 469 ) Trésorerie, montant net, au début de la période 31 010 40 866 Trésorerie, montant net, à la fin de la période 44 640 39 397 Le montant net de la trésorerie se ventile comme suit : Trésorerie et équivalents de trésorerie 84 426 72 597 Dette bancaire (39 786 ) (33 200 ) 44 640 39 397 Informations supplémentaires Intérêts reçus (payés) (348 ) 279 Impôt sur le résultat reçu (payé) (555 ) 1 831

