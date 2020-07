MONTRÉAL, Quebec, 09 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le gouvernement fédéral a publié une mise à jour des réglementations de marketing et de publicité en réponse au tau de vapotage des jeunes. Les règlements interdisent la promotion des produits de vapotage dans tous les endroits où les jeunes sont présents.



Depuis 2018, l’Association canadienne du vapotage demande au gouvernement fédéral d’interdire les campagnes publicitaires nationales et de restreindre la publicité aux magasins de vapotage spécialisés, là où les jeunes sont interdits d’entrée.

Dans la Gazette, Santé Canada note également la demande d’énoncés de risques relatifs, indiquant que certaines réponses à leurs demandes de commentaires « suggéraient que les mises en garde sanitaires soient accompagnées de déclarations autorisées comparant les effets sur la santé du vapotage et ceux du tabagisme. On craignait que, sans de telles déclarations, les fumeurs adultes ne soient pas conscients des énormes avantages potentiels d’un passage complet au vapotage. L’objectif du règlement actuel est de répondre à l’augmentation rapide de l’utilisation des produits de vapotage par les jeunes, et de mettre en garde contre les méfaits de l’utilisation des produits de vapotage. D’autres mesures réglementaires, telles que l’autorisation de déclarations comparant les effets sur la santé des produits du tabac et des produits de vapotage, sont toujours à l’étude ».

« L’ACV salue les mesures prises par le gouvernement pour protéger les jeunes, mais nous pensons que le report de la réglementation autorisant les déclarations de préjudice relatif est au détriment de la santé publique », a déclaré Darryl Tempest, directeur exécutif de l’ACV. « 45 000 Canadiens mourront cette année de maladies liées au tabagisme. Le vapotage s’est avéré être le produit de sevrage le plus efficace au monde, avec des utilisateurs près de deux fois plus susceptibles de réussir à arrêter de fumer par le vapotage que par toute autre méthode. Il est regrettable que de nombreux fumeurs ignorent que le vapotage réduira considérablement les méfaits associés à l’utilisation d’un produit nicotinique. Nous espérons voir le gouvernement rectifier cela dans la prochaine série de règlements sur le vapotage, car nous sommes convaincus que ce sera la motivation requise pour de nombreux fumeurs de passer à ce produit qui sauve des vies. »

Bien que l’ACV reconnaisse la nécessité de promulguer rapidement une réglementation pour empêcher le vapotage chez les jeunes, l’organisation exhorte Santé Canada à autoriser rapidement les déclarations de risques relatifs. Le vapotage est un produit de réduction des méfaits incroyablement efficace qui peut sauver la vie de centaines de milliers de Canadiens. Il est primordial que le potentiel de réduction des méfaits des produits de vapotage soit connu de tous les fumeurs.

John Xydous

jxydous@thecva.org

+1 514 212.7127