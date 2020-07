Nova Iorque, July 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- a Clever Leaves (a "Empresa"), um operador multinacional (MNO) líder e produtor licenciado de extratos de canábis e cânhamo medicinal de grau farmacêutico, obteve o certificado de Boas Práticas de Fabrico da União Europeia (BPF da UE) por parte da Agência Croata de Produtos Medicinais e dispositivos médicos (HALMED) pelo seu laboratório e instalações pós-colheita farmacêuticos, com localização fora de Bogotá, na Colômbia, para produzir Ingredientes Farmacêuticos Ativos (API), produtos semiacabados e acabados de canábis para fins medicinais.



O certificado reconhece que as instalações de produção da Clever Leaves estão em conformidade com as normas de qualidade e as diretrizes de produção exigidas pela UE para o fabrico de produtos farmacêuticos à base de canábis e cânhamo. O certificado BPF da UE é geralmente necessário para importar produtos de canábis medicinal para a União Europeia e espera-se que aumente a capacidade da Clever Leaves servir os mercados internacionais.

"O certificado BPF da UE expande consideravelmente a capacidade da Clever Leaves servir os mercados de canábis e cânhamo medicinal europeus em crescimento, que possuem requisitos de qualidade, de conformidade e regulamentares muito rigorosos. O certificado BPF da UE expande uma vantagem de investidor inicial da Clever Leaves no canal farmacêutico conforme a procura global aumenta e surgem mais geografias de canábis legais", afirma Kyle Detwiler, CEO da Clever Leaves.

"Sendo a primeira empresa na América Latina e uma das poucas empresas de canábis medicinal do mundo com o certificado BPF da UE, este é um grande feito para as nossas equipas de operações, regulamentares e de controlo de qualidade, e representa o nosso compromisso de fornecer produtos de grau farmacêutico consistentes e de alta qualidade aos nossos clientes e pacientes", afirma Andres Fajardo, Presidente da Clever Leaves.

A Clever Leaves é uma líder mundial na produção canabinoide de baixo custo, alta qualidade e grande escala. A Empresa é uma das maiores operações de canábis medicinal do mundo em termos de capacidade, com 1,8 milhões de pés quadrados de capacidade de cultivo atual na Colômbia e 108 000 kg/ano de capacidade de extração, bem como uma operação de cultivo pré-licenciada em Portugal. A Clever Leaves também tem o prazer de anunciar que, até à data, a Empresa exportou produtos para a Austrália, o Brasil, o Canadá, a Alemanha, a Grã-Bretanha, a Polónia e os Estados Unidos, entre outros.

A Clever Leaves atingiu vários marcos significativos, incluindo tornar-se na primeira e única empresa colombiana de canábis com o certificado BPF pela INVIMA, a agência colombiana de alimentos e medicamentos, bem como ser a primeira a receber o certificado de Boas Práticas Agrícolas e de Colheita (GACP) nas Américas pela Control Union's Medical Cannabis Standard (CUMCS).

Sobre a Clever Leaves

A Clever Leaves é uma empresa multinacional de canábis que tem como missão operar em conformidade com as leis federais e estatais e com ênfase no cultivo e processamento ecologicamente sustentáveis em grande escala como pilares do seu negócio global de canábis. A Clever Leaves é um produtor integrado verticalmente líder de extratos de canábis e cânhamo medicinal e está atualmente a cultivar cerca de 1,8 milhões de pés quadrados de estufas ao abrigo das Boas Práticas Agrícolas e de Colheita (GACP) na Colômbia. A operação colombiana da Clever Leaves mantém o certificado de Boas Práticas de Fabrico da União Europeia (BPF da UE), bem como o certificado de Boas Práticas de Fabrico da INVIMA, a agência reguladora de alimentos e medicamentos da Colômbia. A primeira instalação de extração da Clever Leaves é atualmente capaz de extrair mais de 100 000 quilogramas de flor seca por ano. Em novembro de 2019, a Clever Leaves recebeu uma autorização e um aviso de pré-licença da INFARMED I.P., a autoridade reguladora farmacêutica portuguesa, para iniciar operações preliminares de cultivo para fins de I&D em Portugal. Com base nesta autorização, a Clever Leaves Portugal foi capaz de cultivar canábis medicinal para fins de investigação e desenvolvimento na sua exploração de 85 hectares. A Clever Leaves é um dos maiores produtores de cânhamo e canábis medicinal do mundo, com uma pegada global que abrange marcas, instalações de extração, operações de cultivo e outros investimentos no Canadá, na Colômbia, na Alemanha, em Portugal e nos Estados Unidos.

