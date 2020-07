GAND (Belgique) et RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord (États-Unis), 10 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV, société transformatrice spécialisée dans la protection des cultures et des aliments, a annoncé aujourd'hui la nomination de Wim Ottevaere au poste de directeur financier. M. Ottevaere rejoint l'équipe de direction et sera basé à Gand. Il supervisera le financement stratégique et soutiendra notamment l'organisation dans la perspective de ses prochains événements de financement.



Wim Ottevaere apporte ses plus de 40 années d'expérience de la direction financière stratégique au travers de ses différentes attributions, lesquelles lui ont permis de lever au total près d'un milliard d'euros pour le compte de multiples sociétés biotechnologiques implantées sur différents marchés. Il a opéré avec succès la cotation d'entreprises privées sur les marchés boursiers en Europe (Euronext) et aux États-Unis (Nasdaq), et entretient par ailleurs un vaste réseau d'investisseurs et d'institutions financières à l'échelle mondiale.

Parallèlement à sa récente nomination chez Biotalys, M. Ottevaere continuera d'exercer le rôle de directeur non exécutif auprès de plusieurs sociétés de biotechnologies. Avant de rejoindre Biotalys, il a officié jusqu'en septembre 2018 en tant que directeur financier de la société de biotechnologies belge de premier plan Ablynx cotée sur les marchés Euronext Bruxelles et Nasdaq, jusqu'au rachat de celle-ci par Sanofi en juin 2018 pour un montant de 3,9 milliards d'euros. Auparavant, il a été le directeur financier d'Innogenetics (aujourd'hui Fujirebio Europe), une société de biotechnologies cotée à l'époque sur le marché Euronext Bruxelles. Avant de rejoindre Innogenetics, M. Ottevaere a occupé divers postes financiers et administratifs. Il est titulaire d'un master en économie des affaires de l'université d'Anvers (Belgique).

« Alors que nous nous apprêtons à commercialiser notre premier biofongicide en 2022, Wim Ottevaere vient compléter notre équipe de direction en amenant l'expertise financière dont Biotalys a besoin pour soutenir sa croissance. Je me réjouis de recevoir sa contribution stratégique au moment où nous construisons l'avenir de Biotalys pour protéger les cultures et aliments dans le monde entier », a commenté Patrice Sellès, Président-directeur général de Biotalys.

Wim Ottevaere, Directeur financier de Biotalys, a pour sa part ajouté : « Biotalys possède une plateforme technologique prometteuse et un large pipeline de produits qui couvre l'ensemble du spectre des maladies et de la protection des cultures. En rejoignant Biotalys à ce moment décisif du parcours de croissance de l'entreprise, je me réjouis de travailler avec le reste de l'équipe de direction afin d'aider l'entreprise à aborder la prochaine phase de son développement en tant qu'acteur commercial international ».

À propos de Biotalys

Biotalys est une société transformatrice à l'essor rapide spécialisée dans la protection des cultures et des aliments, qui met au point une nouvelle génération de solutions de biocontrôle à base de protéines, pour façonner un avenir dans lequel l'approvisionnement alimentaire sera sûr et durable.

Sur la base de sa plateforme technologique révolutionnaire, Biotalys développe une vaste gamme de produits sûrs et efficaces avec de nouveaux modes d'action, luttant contre des ravageurs et maladies des cultures majeures à travers l'ensemble de la chaîne de valeur, du sol à l'assiette. Combinant les caractéristiques de haute performance et la cohérence des produits chimiques avec le profil d'innocuité propre des produits biologiques, Biotalys fournit des agents idéaux de protection des cultures pour les applications avant et après la récolte. Le biofongicide principal de Biotalys, BioFun-1, a démontré une efficacité constante et élevée contre les grands ravageurs, tels que le Botrytis cinerea et le mildiou poudreux, dans le cadre d'un essai mondial sur le terrain portant sur les fruits et légumes. La société est sur la bonne voie pour soumettre les dossiers d'enregistrement courant 2020 et prévoit de lancer le BioFun-1 aux États-Unis en 2022, suivi par des introductions sur le marché mondial.

Biotalys a été fondée en 2013 en tant que société détachée du VIB (Institut flamand de biotechnologie) et a levé à ce jour 61 millions d'euros (66 millions de dollars) auprès d'investisseurs internationaux spécialisés. La société est implantée dans le pôle de biotechnologies de Gand, en Belgique. Davantage d'informations sont disponibles sur www.biotalys.com.