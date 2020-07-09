比利时根特和美国北卡罗来纳州三角研究园, July 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引领变革的粮食和作物保护公司Biotalys NV今天宣布任命Wim Ottevaere为首席财务官。Wim加入该公司高层管理团队并将常驻根特。他将提供战略性财务领导能力，并将专注于为企业的下一次融资活动提供支持。



Wim在战略财务职位上拥有40多年的经验，为不同市场中的多家生物科技公司筹集了近10亿欧元的资金。他成功地将多家私人公司带入欧洲（泛欧交易所）和美国（纳斯达克）的公开市场，并且拥有全球投资者和金融机构中的广泛人脉。

除了他在Biotalys新的职务外，Wim还将继续担任数家生物科技公司的非执行董事。在加入Biotalys之前，他在比利时领先的生物科技公司Ablynx担任首席财务官直至2018年9月。在2018年6月被Sanofi以39亿欧元收购前，该公司一直在布鲁塞尔泛欧交易所和纳斯达克上市。在此之前，他曾任Innogenetics（现为Fujirebio Europe）首席财务官，这是一家当时在布鲁塞尔泛欧交易所上市的生物科技公司。在加入Innogenetics之前，Wim曾担任过金融和行政部门的多个职位。Wim拥有比利时安特卫普大学工商经济学硕士学位。

“当我们准备在2022年将第一款生物农药推向市场之际，Wim Ottevaere的到来完善了我们的高管团队，并提供了支持我们发展的财务专业知识。我们要打造Biotalys的未来以保护全球农作物和粮食，我非常期待他为此提出的战略性意见，”Biotalys首席执行官Patrice Sellès表示。

Biotalys首席财务官Wim Ottevaere补充道：“Biotalys拥有一个极富发展前途的技术平台和覆盖整个作物病害和保护领域的广泛产品系列。在其企业成长之旅的这一激动人心时刻加入Biotalys，我期待着与高管团队的其他成员合作，帮助Biotalys作为一家国际商业参与者踏入下一个阶段的旅程。”

关于Biotalys

Biotalys是一家快速成长并锐意变革的粮食和作物保护公司，致力于开发新一代基于蛋白质的生物防治解决方案，塑造可持续和安全粮食供应的未来。

基于其开创性的技术平台，Biotalys开发了一系列有效且安全的产品，通过新颖的作用方式，应对从土壤到餐桌的整个价值链中关键的农作物病虫害。Biotalys将化学品的高性能特点及稳定性与生物制品的清洁安全性相结合，为作物收获之前及之后的不同应用提供理想的作物保护剂。在一项全球性蔬果田间试验中，Biotalys的主要生物农药BioFun-1针对灰霉菌和白粉菌等主要有害菌显示了稳定且高效的防治作用。 该公司有望在2020年晚些时候提交注册文件，预计将于2022年在美国推出BioFun-1，随后将推向全球市场。