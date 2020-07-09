比利時根特和美國北卡羅來納州研究三角公園, July 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys NV 是一家革命性的食品和農作物保護公司，今天宣佈任命 Wim Ottevaere 為財務總監。Wim 將加入行政人員管理團隊，在根特工作。他將提供策略性財務領導，並將專注於支援機構展開下一輪的融資活動。



Wim 擁有 40 多年的策略財務工作經驗，曾為各個市場多家生物技術公司籌集接近 10 億歐元。他成功將私人公司打入歐洲（泛歐交易所）和美國（納斯達克）的公開市場，也擁有廣泛的全球投資者和金融機構網絡。

除在 Biotalys 擔任新職務外，Wim 還將繼續擔任多家生物技術公司的非執行董事。加入 Biotalys 之前，他出任 Ablynx 的財務總監直至 2018 年 9 月，而 Ablynx 是領先的比利時生物技術公司，在布魯塞爾泛歐交易所和納斯達克上市，直至 Sanofi 於 2018 年 6 月以 39 億歐元收購。在此之前，他曾任 Innogenetics（現為 Fujirebio Europe）的財務總監，該公司當時是在布魯塞爾泛歐交易所上市的生物技術公司。在加入 Innogenetics 之前，Wim 曾擔任財務和行政管理方面多個要職。Wim 擁有比利時安特衛普大學的商業經濟學碩士學位。

Biotalys 行政總裁 PatriceSellès 說：「隨著我們準備在 2022 年將公司首個生物殺菌劑推出市場，Wim Ottevaere 使我們的行政人員團隊更完整，並提供 Biotalys 為支持公司增長所需的財務專業知識。隨著我們建立 Biotalys 的未來，致力保護全球的農作物和食品，我熱切期待他的策略性洞見。」

出任 Biotalys 財務總監的 Wim Ottevaere 補充說：「Biotalys 擁有前景明朗的技術平台和涵蓋整個作物病害和保護範圍的廣泛產品線。在這個令人興奮的企業成長旅程中加入 Biotalys，我期待與其他行政人員團隊成員合作，幫助 Biotalys 以國際商業參與者的姿態踏入新里程。」

關於 Biotalys

Biotalys 是一家發展迅速且銳意變革的食品及農作物保護公司，致力開發新一代的蛋白質生物防治解決方案，從而為未來塑造可持續及安全的食品供應。

憑藉其突破性技術平台，Biotalys 開發了一系列有效且安全的產品，其作用模式嶄新，可解決從土壤到上碟的整個價值鏈的關鍵農作物害蟲及疾病問題。化學品的高效能特性與生物製品的清潔安全性及一致性相結合，可使其成為收割前後應用的理想農作物保護劑。在全球水果及蔬菜田間試驗中，Biotalys 的領先生物殺真菌劑 BioFun-1 對主要有害生物（如灰黴病菌 Botrytis cinerea 及白粉病表現出一致的高效成果。公司有望在 2020 年底提交註冊文件，以期在 2022 年在美國推出 BioFun-1，然後推出全球市場。