Alstom fournira un système de métro intégré pour l'extension de la ligne 7 du métro de Taipei

Ce contrat pour la deuxième phase du projet signifie un engagement fort à long terme envers les voyageurs de Taipei

10 juillet 2020 – Le consortium dirigé par Alstom avec la société taïwanaise de services d'ingénierie CTCI a conclu le 23 juin 2020 le contrat relatif à l'extension de la ligne 7 du métro de Taipei (phase 2). Le contrat1 est évalué à près de 424 millions d'euros, avec la part d'Alstom d'environ 248 millions d'euros.

La première phase, qui a été attribuée par le bureau de projet E&M du Département des systèmes de transit rapide de la ville de Taipei (SEMPO) en 2018, a été prolongée pour offrir une expérience client sans faille sur la nouvelle ligne de métro, qui s'étendra sur 13,3 km supplémentaires avec 13 stations dans le cadre de la deuxième phase. Lorsqu'elle sera entièrement achevée vers la fin 2028, la ligne de métro de capacité moyenne de 22,8 kilomètres, également connue sous le nom de ligne Wanda Zhonghe Shulin, reliera la ville de Taipei à la ville de New Taipei de manière plus fluide. En outre, les passagers pourront voyager plus facilement entre les différents quartiers de la ville de New Taipei, tels que Chong-he, Shu-lin, Tu-chen, Xin-zhuang.

Dans le cadre de ce contrat, Alstom sera responsable de la conception, de la fourniture, de la fabrication, des essais et de la mise en service de 16 trains Metropolis supplémentaires entièrement automatisés à quatre voitures, du système de signalisation CBTC (Communication Based Train Control) Urbalis 400, du système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ainsi que des portes palières. Les trains seront fabriqués dans l'usine Alstom de Taubaté au Brésil, tandis que le système de signalisation sera livré par les sites de Saint-Ouen en France et de Bangalore en Inde. Alstom et CTCI assureront également conjointement la gestion du projet et l'intégration du système. CTCI fournira les travaux de voie, l'alimentation électrique, les équipements de dépôt, les systèmes de télécommunication et de billetterie.

« La ligne 7 du métro de Taipei, qui échange avec cinq autres lignes, changera la donne pour les voyageurs de Taipei, et Alstom est ravi de continuer à participer à ce projet emblématique. Le succès de cette extension de projet avec le SEMPO nous positionne comme un partenaire fiable et de confiance, établi pour le long terme à Taiwan et bien au-delà de nos 40 ans de présence active » a déclaré Ling Fang, Senior Vice President d'Alstom Asie-Pacifique.

Les métros d'Alstom sont des trains de premier plan, éprouvés, sûrs et fiables, qui desservent de nombreuses grandes villes du monde, dont Amsterdam, Barcelone, Londres, Paris et Singapour. Alstom a plus de 65 ans d'expérience dans la production de métros, ayant vendu plus de 17 000 voitures de métro qui fonctionnent dans 55 villes du monde et transportent 30 millions de passagers chaque jour.

À Taiwan, Alstom fournit des systèmes de signalisation à toutes les lignes de métro de Taipei, sauf une, et fournit actuellement un système de signalisation sans conducteur pour la ligne de métro Taichung Green. En 2017, Alstom a remporté son premier projet de tramway à Taïwan, en fournissant son dernier tramway Citadis à la deuxième phase de la ligne de tramway de Kaohsiung.

À propos d’Alstom Pionnier des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes, Alstom développe et commercialise des systèmes intégrés permettant de jeter les bases d'un futur modèle de transport. Alstom propose une gamme complète de solutions, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services personnalisés et solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. En 2019/20, l'entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros et enregistré pour 9,9 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et compte actuellement 38 900 collaborateurs.



Contacts Presse :

Samuel MILLER - Tel.: +33 (1) 57 06 67 74

samuel.miller@alstomgroup.com



Coralie COLLET – Tel.: + 33 (1) 57 06 18 81

coralie.collet@alstomgroup.com







Jane CHAN – Tel.: +65 9820 5447

jane.chan@alstomgroup.com







Relations investisseurs :

Julie MOREL - Tel.: +33 (6) 67 61 88 58

Julie.morel@alstomgroup.com







Claire LEPELLETIER - Tel.: +33 (6) 76 64 33 06

claire.lepelletier@alstomgroup.com





1 Enregistré au premier trimestre de l'année fiscale 2020/2021.

Pièce jointe