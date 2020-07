Nicox : Introduction en bourse à Hong Kong de son partenaire Ocumension avec une valorisation d’environ 1090 millions de dollars

Ocumension, partenaire de Nicox, a levé HK$1423,97 (US$183,76) millions lors de son introduction en bourse à Hong Kong, se valorisant ainsi à environ HK$8430 (US$1090) millions le premier jour de cotation

Deux des quatres candidats médicaments clés en développement d’Ocumension sont des concessions de licence de Nicox : NCX 470 et ZERVIATETM



10 juillet 2020 – diffusion à 8h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris: FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, félicite son partenaire Ocumension Therapeutics pour la réussite de son introduction en bourse à Hong Kong et fait le point sur les programmes de leur collaboration.



Ocumension Therapeutics (01477.HK) a fait son entrée en bourse à Hong Kong le 10 juillet 2020 et a levé à cette occasion HK$1424 (~US$184) millions, ce qui porte sa valorisation à environ HK$8430 (~US$1090) millions le premier jour de cotation. Nicox et Ocumension ont conclu des collaborations portant sur NCX 470 et ZERVIATETM (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% sur le marché chinois et certains marchés de l’Asie du Sud-Est ainsi que sur NCX 4251 sur le marché chinois. Ocumension estime que NCX 470 et ZERVIATE sont deux de ses quatre candidats médicaments clés.



“Ocumension est un partenaire clé pour Nicox car nous sommes convaincus que le marché chinois offre un important potentiel de futurs revenus pour nos produits en partenariat. La réussite de l'introduction en bourse d'Ocumension démontre le vif intérêt des investisseurs pour la valeur potentielle de leur pipeline qui inclut NCX 470 et ZERVIATE” a déclaré Michele Garufi, Président Directeur Général de Nicox. “Nous travaillons sur ces deux programmes en étroite collaboration avec l'excellente équipe d’Ocumension et ferons de même dans le futur pour NCX 4251. Nous pensons qu’Ocumension est bien positionné pour maximiser la valeur de nos produits sur les marchés chinois et du sud-est asiatique.”



Point sur les programmes de la collaboration Nicox - Ocumension



·NCX 470, principal candidat médicament de Nicox, un nouvel analogue de bimatoprost donneur d’oxyde nitrique (NO) de seconde génération : L’étude Mont Blanc, la première étude clinique de phase 3 du NCX 470 pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire a démarré le 1er juin 2020 (voir communiqué de presse ). L’étude Mont Blanc est conduite principalement dans des sites cliniques aux Etats-Unis et incluera un petit nombre de sites cliniques en Chine. Une seconde étude clinique de phase 3, l’étude Denali, menée conjointement et financée à parts égales par Nicox et Ocumension, devrait démarrer au quatrième trimestre 2020. Cette étude incluera des sites cliniques à la fois aux Etats-Unis et en Chine. Ensemble, ces deux études devraient être suffisantes pour le dépôt de demandes d’autorisation de mise sur le marché tant aux Etats-Unis qu’en Chine.



ZERVIATE, la première et unique forme topique oculaire de la cétirizine pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques : Une étude clinique de phase 3 pour une autorisation en Chine, qui sera menée et financée par Ocumension, devrait démarrer d’ici le quatrième trimestre 2020. ZERVIATE est le premier nouveau traitement topique délivré uniquement sur prescription pour traiter la conjonctivite allergique mis sur le marché depuis plus de 10 ans, commercialisé aux Etats-Unis par Eyevance. ZERVIATE fait l’objet d’un accord de concession de licence avec Samil en Corée du Sud.

Une étude clinique de phase 3 pour une autorisation en Chine, qui sera menée et financée par Ocumension, devrait démarrer d’ici le quatrième trimestre 2020. ZERVIATE est le premier nouveau traitement topique délivré uniquement sur prescription pour traiter la conjonctivite allergique mis sur le marché depuis plus de 10 ans, commercialisé aux Etats-Unis par Eyevance. ZERVIATE fait l’objet d’un accord de concession de licence avec Samil en Corée du Sud. NCX 4251, une nouvelle suspension ophtalmique brevetée de nanocristaux de propionate de fluticasone : Suite à une réunion avec la FDA américaine au début de cette année, Nicox prévoit de planifier une étude clinique de phase 2b qui incluera des critères d’évaluation dans la blépharite et dans la sècheresse oculaire avec la possibilité de déclarer comme résultat principal de l’étude soit le critère d’évaluation de la blépharite soit celui de la sécheresse oculaire. Ocumension prévoit de démarrer en Chine une étude clinique de phase 2 dans la blépharite au deuxième trimestre 2021 et une étude clinique de phase 3 au quatrième trimestre 2022. Nicox pourrait potentiellement recevoir des paiements d’étape liés au développement et aux ventes de ZERVIATE et de NCX 4251 d’un montant de plus de 18 millions de dollars ainsi que des redevances échelonnées par Ocumension sur les ventes de NCX 470, ZERVIATE et NCX 4251. Nicox et Ocumension ont étendu leur collaboration sur le NCX 470 en mars 2020 avec le paiement par Ocumension d’un montant de 15 millions d’euros en remplacement des paiements d’étape du contrat original ainsi que l’acquisition de droits supplémentaires pour le NCX 470 pour la Corée et l’Asie du Sud-Est. Les deux sociétés sont également convenues du partage à 50% des coûts de la deuxième étude clinique de phase 3 (l’étude Denali) dans le glaucome pour le NCX 470.



La Société suit de près l’évolution du COVID-19 et son impact dans le monde. La Société ne prévoit pas actuellement de retards dans le calendrier de ses études cliniques et fera un point en temps voulu en cas de potentiel impact sur ses projets de développement et calendriers.