Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 10.7.2020 klo 11.15

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin dokumentinhallintajärjestelmän toimittajaksi.

Hankinnan kohteena on dokumentinhallinnan ratkaisu sekä ylläpito- ja konsultointituki ratkaisulle. Ratkaisun tavoitteena on yhteinen, keskitetty ja tietoturvallinen dokumenttienhallinta, jossa on selkeät ja tehokkaat tiedonkäsittelyprosessit. Tavoitteena on yhtenäistää dokumenttienhallinta virastossa ja tehostaa tiedon löydettävyyttä sekä saatavuutta. Innofactorin toimittama järjestelmä pohjautuu Innofactorin Dynasty-tuoteperheeseen.

Asiakkaan hankintapäätöksessä ilmoittama hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo neljän vuoden ajalta on 950 000 euroa.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloitti toimintansa 1.1.2019. Virastoon yhdistyivät Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä osa Liikennevirastosta. Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Virasto edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä. Se tukee kestävää kehitystä ja huolehtii, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 10.7.2020

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 500 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2015–2019 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 10 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles