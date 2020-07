Bilan Semestriel du Contrat de liquidité Dassault Systèmes conclu avec Oddo BHF SCA

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, le 10 juillet 2020 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité, à la date du 30 juin 2020 :

69 994 titres Dassault Systèmes, et

17 430 567,60 €.

Il est rappelé :

qu’à l’ouverture du contrat de liquidité le 7 janvier 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre Dassault Systèmes, et

10 000 000 € en espèces ;



que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de

5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 €.



5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 €.



62 557 titres Dassault Systèmes, et

17 496 140,38 € en espèces.

Sur la période du 2 janvier 2020 au 30 juin 2020, ont été exécutés :

6 561 transactions à l’achat ;

7 353 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

566 071 titres et 80 234 673,80 € à l’achat ;

569 056 titres et 81 203 374,20 € à la vente.

Ci-après, est indiqué le détail des transactions effectuées durant cette période :

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Total 6 561 566 071 80 234 674.9 7 353 569 056 81 203 375.5 02/01/2020 00 00 00.0 84 8 000 1 181 583.4 03/01/2020 15 1 500 219 825.0 84 7 000 1 034 613.0 06/01/2020 50 6 000 881 950.0 00 00 00.0 07/01/2020 00 00 00.0 69 7 000 1 042 651.3 08/01/2020 36 3 200 472 800.0 108 9 000 1 353 420.0 09/01/2020 22 1 500 227 997.1 33 3 000 461 000.0 10/01/2020 04 1 500 231 000.0 48 3 000 464 000.0 13/01/2020 11 1 500 231 000.0 00 00 00.0 14/01/2020 17 3 000 461 425.0 00 00 00.0 15/01/2020 00 00 00.0 78 6 000 935 900.0 16/01/2020 20 3 200 497 475.0 00 00 00.0 17/01/2020 00 00 00.0 60 5 000 786 938.4 20/01/2020 15 1 200 188 640.0 22 1 200 189 487.2 21/01/2020 61 5 500 859 950.0 33 5 500 865 950.6 22/01/2020 00 00 00.0 21 3 000 479 500.0 23/01/2020 47 5 000 797 572.6 34 5 000 802 780.2 24/01/2020 40 3 000 486 900.0 38 6 000 975 400.0 27/01/2020 131 13 000 2 091 758.7 00 00 00.0 28/01/2020 51 10 700 1 710 846.3 82 6 700 1 077 535.0 29/01/2020 48 4 000 640 235.8 91 10 000 1 609 977.5 30/01/2020 73 11 000 1 750 910.0 00 00 00.0 31/01/2020 102 8 700 1 371 161.0 39 4 000 638 450.6 03/02/2020 18 1 884 295 317.0 40 5 000 790 700.0 04/02/2020 51 5 000 789 473.0 06 1 000 159 300.0 05/02/2020 00 00 00.0 98 9 500 1 525 020.9 06/02/2020 88 9 500 1 488 988.0 74 7 000 1 097 755.2 07/02/2020 120 13 000 2 046 278.4 05 604 96 519.2 10/02/2020 32 3 200 493 635.0 37 2 241 348 425.8 11/02/2020 12 2 500 388 350.0 29 2 770 433 890.0 12/02/2020 26 3 200 496 675.0 18 2 000 312 200.0 13/02/2020 34 5 200 800 915.0 08 600 93 090.0 14/02/2020 84 8 225 1 260 672.5 50 4 225 653 125.0 17/02/2020 50 6 000 928 650.0 56 6 000 933 122.4 18/02/2020 44 5 200 800 000.0 183 16 000 2 483 683.3 19/02/2020 13 1 500 234 075.0 65 6 500 1 025 925.0 20/02/2020 82 10 000 1 564 504.8 26 4 200 659 030.0 21/02/2020 53 5 200 804 350.0 00 00 00.0 24/02/2020 88 11 000 1 669 140.0 00 00 00.0 25/02/2020 101 11 000 1 636 050.0 58 6 000 911 646.7 26/02/2020 80 9 200 1 334 355.0 157 13 200 1 928 466.8 27/02/2020 91 13 000 1 886 830.0 35 4 000 585 301.6 28/02/2020 106 11 000 1 534 739.7 87 10 000 1 406 808.9 02/03/2020 126 14 000 1 967 199.0 94 10 000 1 431 691.7 03/03/2020 00 00 00.0 146 14 000 2 033 100.0 12/03/2020 68 9 000 1 080 894.5 54 6 000 734 599.1 13/03/2020 29 5 056 610 676.0 154 15 000 1 841 887.7 16/03/2020 68 8 000 898 687.2 70 7 000 804 442.1 17/03/2020 31 4 000 427 150.0 41 4 000 441 100.0 18/03/2020 02 250 28 425.0 26 3 000 345 850.0 19/03/2020 50 8 650 994 105.0 20 5 900 741 900.0 20/03/2020 72 6 500 801 211.0 66 7 500 933 278.3 23/03/2020 156 17 000 2 020 821.8 61 7 500 910 709.8 24/03/2020 25 2 000 238 796.5 135 12 000 1 477 610.4 25/03/2020 90 9 000 1 167 914.2 32 4 000 561 034.4 26/03/2020 81 12 122 1 526 777.4 43 5 054 642 475.5 27/03/2020 38 3 000 376 650.0 72 7 500 964 025.0 30/03/2020 23 1 452 187 183.8 82 6 000 787 684.3 31/03/2020 137 10 000 1 320 330.8 72 5 500 751 550.0 01/04/2020 87 10 773 1 406 244.5 105 15 953 2 127 574.5 02/04/2020 129 10 000 1 252 750.0 00 00 00.0 03/04/2020 104 11 500 1 388 400.3 00 00 00.0 06/04/2020 00 00 00.0 21 2 000 242 450.0 07/04/2020 42 4 500 551 175.0 47 4 500 566 425.0 08/04/2020 00 00 00.0 93 8 881 1 116 814.0 09/04/2020 09 1 000 128 050.0 48 5 569 727 644.4 14/04/2020 61 5 000 656 498.8 69 5 000 665 470.6 15/04/2020 82 7 000 919 026.3 148 9 000 1 192 526.3 16/04/2020 00 00 00.0 118 12 000 1 644 891.0 17/04/2020 71 9 000 1 248 211.4 57 1 277 178 907.7 20/04/2020 125 8 000 1 097 450.0 87 6 000 838 325.0 21/04/2020 73 6 500 874 853.0 00 00 00.0 22/04/2020 00 00 00.0 69 6 500 881 002.0 23/04/2020 150 10 000 1 363 759.4 00 00 00.0 24/04/2020 74 6 000 809 584.8 225 16 346 2 246 514.2 27/04/2020 00 00 00.0 133 6 000 834 385.3 28/04/2020 176 11 500 1 588 401.1 47 2 977 417 870.1 29/04/2020 130 10 500 1 406 981.3 144 6 292 858 624.6 30/04/2020 82 5 000 671 844.1 00 00 00.0 04/05/2020 47 4 000 527 689.0 10 1 000 133 050.0 05/05/2020 04 1 000 132 450.0 71 10 000 1 346 250.0 06/05/2020 07 2 500 337 500.0 120 5 500 747 327.4 07/05/2020 00 00 00.0 109 8 000 1 109 400.0 08/05/2020 75 2 000 279 667.3 53 2 000 281 368.5 11/05/2020 88 8 000 1 106 503.6 00 00 00.0 12/05/2020 158 4 053 555 236.6 29 2 000 276 694.0 13/05/2020 166 5 100 701 972.8 98 5 100 704 989.9 14/05/2020 33 3 700 498 210.0 07 914 124 258.3 15/05/2020 00 00 00.0 49 3 286 449 678.4 18/05/2020 00 00 00.0 97 10 000 1 401 725.4 19/05/2020 74 6 250 867 287.5 00 00 00.0 20/05/2020 00 00 00.0 331 9 000 1 261 487.9 21/05/2020 185 7 000 980 667.4 130 3 500 494 025.0 22/05/2020 01 87 11 962.5 182 6 498 917 462.1 25/05/2020 00 00 00.0 01 3 000 436 350.0 26/05/2020 01 1 000 147 950.0 11 1 000 148 500.0 27/05/2020 65 5 000 737 974.6 00 00 00.0 28/05/2020 00 00 00.0 108 4 000 593 950.0 29/05/2020 00 00 00.0 37 1 000 153 200.0 01/06/2020 35 3 500 528 275.0 05 1 000 154 250.0 02/06/2020 11 1 000 150 300.0 17 2 500 379 975.0 03/06/2020 00 00 00.0 67 3 000 456 722.2 04/06/2020 36 3 000 458 147.6 00 00 00.0 05/06/2020 133 5 000 756 669.4 33 3 000 459 414.7 08/06/2020 139 6 000 899 853.6 28 2 000 303 000.0 09/06/2020 34 1 000 151 465.0 64 4 000 611 460.0 10/06/2020 102 4 000 610 883.8 177 6 000 923 704.8 11/06/2020 95 6 000 901 108.7 128 2 500 376 844.2 12/06/2020 199 14 000 2 072 003.5 29 2 000 299 000.0 15/06/2020 82 4 000 574 438.5 86 4 000 583 038.3 16/06/2020 00 00 00.0 119 7 000 1 041 302.8 17/06/2020 32 769 114 380.0 134 8 500 1 281 333.3 18/06/2020 162 6 000 903 726.6 00 00 00.0 19/06/2020 00 00 00.0 145 7 000 1 070 009.5 22/06/2020 106 4 000 609 643.3 38 2 435 374 558.1 23/06/2020 11 1 000 152 825.0 12 1 000 153 950.0 24/06/2020 88 4 500 679 036.5 00 00 00.0 25/06/2020 19 2 000 296 500.0 06 2 000 301 700.0 26/06/2020 00 00 00.0 131 8 065 1 235 366.8 29/06/2020 66 6 000 905 850.0 86 4 000 606 645.0 30/06/2020 00 00 00.0 70 4 769 725 822.9

