La famille Broccolini, le maire d’Ottawa Jim Watson, la conseillère Jan Harder, conseillère municipale, Barrhaven et présidente du Comité de l’urbanisme d’Ottawa et James Beach, Directeur, Développement immobilier de Broccolini

La famille Broccolini, le maire d’Ottawa Jim Watson, la conseillère Jan Harder, conseillère municipale, Barrhaven et présidente du Comité de l’urbanisme d’Ottawa et James Beach, Directeur, Développement immobilier de Broccolini

OTTAWA, 10 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’équipe de direction de Broccolini a accueilli hier, Jim Watson, maire d’Ottawa, pour la première pelletée de terre du quatrième projet d’envergure réalisé pour le géant du commerce électronique Amazon. Située au sein du parc d’affaires CitiGate de Barrhaven, cette nouvelle installation à la pointe de la technologie est la deuxième construite par Broccolini dans la région de la capitale nationale. Une fois terminé, le nouveau centre de traitement des commandes, un projet accéléré dont la livraison est prévue pour 2021, disposera d’une surface d’environ 2,7 millions de pieds carrés, et deviendra ainsi le plus grand développement industriel à phase unique jamais construit au Canada. Avec des projets à Toronto, Montréal et maintenant un deuxième centre de traitement des commandes à « construction sur mesure » à Ottawa, l’entreprise canadienne d’immobilier et de construction Broccolini est un leader du marché de la construction industrielle.

« Avec la pelletée de terre d’aujourd’hui, Broccolini a désormais plus de 2,3 milliards de dollars d’investis dans des projets en développement, » a déclaré Michael Broccolini, VP, Développement des affaires. « Avec le centre de traitement des commandes de Barrhaven et plusieurs autres chantiers majeurs en cours ou en phase de planification finale, Broccolini cherche en permanence à recruter plus de professionnels hautement qualifiés afin de respecter les délais de livraison de nos projets, » a ajouté M. Broccolini.

« Il s’agit d’un autre projet de Broccolini qui contribuera à la reprise économique d’Ottawa, grâce à la création de centaines d’emplois durant la construction, puis de 1 000 postes à temps plein lors de l’ouverture en 2021. C’est ce dont nous avons besoin pour diversifier l’économie locale et maintenir des emplois dans la ville et dans Barrhaven, » a déclaré le maire d’Ottawa, Jim Watson.

« La technologie robotique dans ce grand campus convient parfaitement à Barrhaven et à Ottawa. Grâce à l’excellente équipe formée par Développement économique Ottawa et Broccolini, ce projet s’achèvera à l’automne 2021, » a affirmé Jan Harder, conseillère municipale, Barrhaven et présidente du Comité de l’urbanisme d’Ottawa.

« Nous sommes fiers de voir que l’expertise de Broccolini sert à bâtir l’avenir des entreprises canadiennes, » a déclaré James Beach, Directeur, Développement immobilier de Broccolini. « Ce partenariat avec Amazon, comme avec d’autres acteurs importants tels Canadian Tire et IKEA, a contribué à faire de Broccolini un promoteur et constructeur industriel clé dans l’est du Canada. Il est évident que nous bâtissons de solides relations à Ottawa, Toronto et Montréal, » a ajouté M. Beach.

À propos de Broccolini

Broccolini est un chef de file en matière de construction, de développement et de services immobiliers au Canada. L'entreprise dessert les marchés industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels et propose un large éventail de services, agissant diversement comme entrepreneur général, gérant de construction, gérant de projet, gestionnaire de propriété et promoteur. Sa division immobilière détient et gère actuellement un portefeuille de plus de 40 propriétés, représentant un total de plus de 11 millions de pieds carrés d'actifs.

SOURCE: Broccolini

Pour plus d’informations :

Jean Langlois, Directeur, Communications et Marketing

514 737-0076

Jean.langlois@broccolini.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/011f10d4-f727-44d0-9055-eb3d5eaf7fee

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f667823a-ef74-44d9-986e-4b3febd4a45d