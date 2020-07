(2020-07-10) Kitron kan i dag melde om sterk vekst og rekordoverskudd for andre kvartal, drevet av sektorene Forsvar/Luftfart, Medisinsk utstyr og Industri.



Kitrons driftsinntekter i andre kvartal var 1 041 millioner kroner, en økning på 21 prosent sammenlignet med fjoråret. Veksten justert for valutaeffekter var 11 prosent.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 8,5 prosent i andre kvartal, mot 6,6 prosent i samme kvartal i fjor.

Ordrereserven endte på 2 102 millioner kroner, en økning på 45 prosent sammenlignet med i fjor.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– Dette var et rekordkvartal for Kitron når det gjelder driftsinntekter, lønnsomhet og ordrereserve.

Driftsinntektene er drevet av robust underliggende etterspørsel innen sektorene Forsvar/Luftfart, Medisinsk utstyr og Industri. Sterk utvikling ved alle alle Kitron-anleggene bidro til marginen på 8,5 prosent. Utsiktene våre for tredje og fjerde kvartal gjør oss trygge på å nå våre oppgraderte mål for hele året 2020. Tredje kvartal forventes å være spesielt sterkt, og fjerde kvartal bør stabilisere seg på et mer normalisert nivå.

Rekordhøy omsetning

Kitrons driftsinntekter i andre kvartal utgjorde 1 041 millioner kroner, mot 860 millioner i samme kvartal i fjor. Det var vekst innen markedssektorene Forsvar/Luftfart, Industri og Medisinsk utstyr.

Rekordhøy ordrereserve

Ordrereserven endte på 2 102 millioner kroner, mot 1 453 millioner i fjor. Ordrereserven økte innen alle markedssektorer unntatt Offshore/Marine. Veksten er spesielt sterk innen Medisinsk utstyr.

Forbedret lønnsomhet

Driftsresultat (EBIT) for andre kvartal var 88,0 millioner kroner, mot 56,4 millioner i fjor. EBITDA var 113,8 millioner kroner, mot 75,1 millioner i fjor.

Resultat etter skatt utgjorde 64,3 millioner kroner, mot 36,3 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,36 kroner, opp fra 0,20 i fjor.

Kontantstrøm fra driften var 5,5 millioner kroner, mot 53,5 millioner i andre kvartal 2019.

Forbedrede nøkkeltall for kapitaleffektivitet

Netto arbeidskapital var 1 059 millioner kroner, en økning på 14 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Netto arbeidskapital i prosent av driftsinntekter var 24,5 prosent, sammenlignet med 27,4 prosent forrige år. Selv om reduksjon av varelager fortsatt er et viktig mål for Kitron, har det i den ekstraordinære koronapandemi-situasjonen vært viktig å ha større lager for å sikre selskapets evne til å betjene kunder, ikke minst innen Medisinsk utstyr. På lengre sikt forventes kapitalnøkkeltallene å forbedre seg.

Utsikter

Det forventes fortsatt sterk etterspørsel innen sektorene Forsvar/Luftfart, Industri og Medisinsk utstyr. Etterspørselen innen sektoren Medisinsk utstyr forventes å være spesielt sterk gjennom tredje kvartal og normalisere seg i fjerde kvartal.

For 2020 har Kitron tidligere indikert utsikter til driftsinntekter på mellom 3 300 og 3 700 millioner kroner og en EBIT-margin mellom 6,4 og 7,0 prosent.

På grunn av økt vekst i sektorene Forsvar/Luftfart, Industri og Medisinsk utstyr, generell lønnsomhetsforbedring og valutaeffekter, forventes nå driftsinntektene å bli mellom 3 500 og 3 800 millioner kroner og EBIT-marginen forventes å bli mellom 6,7 og 7,5 prosent.

Vedlagt i PDF er kvartalsrapport og presentasjon (kun på engelsk). Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 14. Presentasjonen blir holdt på engelsk av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende link: https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20200710_6

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

