Styret i Kitron ASA vedtok 10. juli 2020 å utstede 1 400 000 opsjoner til ledelsen, 150 000 opsjoner er re-allokert fra Subprogram A (2019-2022) og 1 250 000 er fra Subprogram B (2020-2023) opsjonene blir utstedt i henhold til Kitrons langsiktige insentivprogram for 2019-2022 og styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som vedtatt av ordinær generalforsamling avholdt 23. april 2020.



Aksjeopsjonsprogrammet og egenskapene til opsjonene er beskrevet i note 19 og 28 til Kitrons årsregnskap for 2019.

Opsjonene er allokert til ledelsen som følger:

CEO Peter Nilsson mottok 560,000 opsjoner. Etter tildelingen har Peter Nilsson 760 000 opsjoner og eier 2 079 182 aksjer i Kitron.

CFO Cathrin Nylander mottok 120 000 opsjoner. Etter tildelingen har Cathrin Nylander 270 000 opsjoner og eier 868 752 aksjer i Kitron.

COO Israel Losada Salvador mottok 120 000 opsjoner. Etter tildelingen har Israel Losada Salvador 270 000 opsjoner og eier 743,831 aksjer i Kitron.

CTO Stian Haugen mottok 120 000 opsjoner. Etter tildelingen har Stian Haugen 120 000 opsjoner i Kitron.

MD Norway Hans Petter Thomassen mottok 120 000 opsjoner. Etter tildelingen har Hans Petter Thomassen 270 000 opsjoner og eier 431 770 aksjer i Kitron.

MD Lithuania Mindaugas Sestokas mottok 120 000 opsjoner. Etter tildelingen har Mindaugas Sestokas 270 000 opsjoner og eier 366 978 aksjer i Kitron.

MD Sweden Stefan Hansson Mutas mottok 120 000 opsjoner. Etter tildelingen har Stefan Hansson Mutas 270 000 opsjoner og eier 219 261 aksjer i Kitron.

MD China Zygimantas Dirse mottok 120 000 opsjoner. Etter tildelingen har Zygimantas Dirse 270 000 opsjoner og eier 452 622 aksjer i Kitron.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tuomo Lähdesmäki, styrets leder i Kitron

Tel.: +358-50-5879648

E-post: investorrelations@kitron.com

About Kitron

Kitron er et av Skandinavias ledende foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 3.3 milliarder kroner i 2019 og har om lag 1.700 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 og §4-2.