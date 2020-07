MONTRÉAL, 10 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX: RAY.A; RAY.B) tiendra son assemblée annuelle des actionnaires 2020 le mercredi 5 août 2020 à 11 h (HAE) sous forme virtuelle. Vous pouvez avoir accès à l’assemblée en vous connectant en ligne au https://web.lumiagm.com/190357097.



L’entreprise publiera ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2021 se terminant le 30 juin 2020, le mardi 4 août 2020, après la fermeture des marchés financiers. La direction tiendra une téléconférence le lendemain, à 9 h (HAE) juste avant l’assemblée annuelle des actionnaires.

Renseignements sur la téléconférence (en anglais seulement)

Sur le site Web : www.stingray.com

Par téléphone : (877) 223-4471 ou (647) 788-4922

Téléconférence archivée

L'enregistrement de la téléconférence sera disponible deux heures après sa diffusion et jusqu'à minuit le 5 septembre 2020 en composant le (800) 585-8367 ou le (416) 621-4642, en entrant le mot de passe 6178288.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com.

Personne-ressource :