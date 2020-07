TORONTO, 10 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dimitris Psillakis a été nommé président et directeur général de Mercedes-Benz Canada à compter du 1er septembre 2020. Il succède à Brian D. Fulton qui, après 26 ans de succès chez Mercedes-Benz, a annoncé en février qu’il allait quitter la compagnie pour relever d’autres défis.



« Mercedes-Benz AG bénéficie de la plus importante réserve de talents dans l’industrie automobile et la nomination de Dimitris au poste de président et directeur général de Mercedes-Benz Canada en est la preuve, » a déclaré Nicholas J. Speeks, directeur général de Mercedes-Benz Amérique du Nord. « Dimitris a fait preuve d'une capacité impressionnante à faire croître Mercedes-Benz sur des marchés clés en tissant des liens étroits avec les partenaires concessionnaires et les principales parties prenantes. Je tiens à sincèrement remercier Brian pour ses 26 années de services dévoués au sein de l’organisation. »

Dans son nouveau rôle en tant que président et directeur général de Mercedes-Benz Canada, Dimitris Psillakis assumera la responsabilité globale des voitures de tourisme Mercedes-Benz, des Mercedes-AMG et des fourgons Mercedes-Benz. Il dirigera les 1 200 employés de Mercedes-Benz Canada qui travaillent dans 14 établissements, ainsi qu’un réseau national constitué de sept points de vente au détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées. Son sens du leadership éprouvé et ses solides antécédents de réussite sur plusieurs marchés internationaux clés contribueront à renforcer la position de Mercedes-Benz Canada durant une période de grands changements dans l’industrie.

Dimitris Psillakis a rejoint Daimler AG en 1992 en tant que stagiaire en gestion chez Mercedes-Benz Hellas (MBH) et a gravi les échelons de la filiale grecque pendant plusieurs années, jusqu’à sa promotion au poste de directeur général de la division des voitures de tourisme en 2001. En 2009, il a commencé à travailler pour Mercedes-Benz do Brasil Ltda en tant qu’administrateur délégué pour les voitures de tourisme en Amérique du Sud et les ventes de fourgons au Brésil. Au cours des six années suivantes, son équipe a réussi à tripler le volume des ventes et à atteindre la première place au Brésil. En 2015, Dimitris Psillakis a rejoint Mercedes-Benz Corée en tant que président et directeur général. Sous sa houlette, le marché sud-coréen est devenu le 5e plus grand marché au monde pour Mercedes-Benz Cars tout en obtenant d’excellentes notes en matière de satisfaction de la clientèle.

Originaire de Grèce, Dimitris Psillakis est titulaire de diplômes de l’Université de Kent à Canterbury et de l’Imperial College Business School de l’Université de Londres, au R.-U.

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l’entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, ainsi que des fourgons Mercedes-Benz. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 46 090 véhicules en 2019. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la sixième année consécutive.

