I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 6 den 19. maj 2020, offentliggør InterMail forventninger til omsætningen, EBITDA-resultat og et EBT-resultat for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020.

COVID-19 udbruddet påvirker fortsat InterMail og medfører betydelig usikkerhed om udviklingen i den resterende del af regnskabsåret. Uanset den fortsatte usikkerhed er der sket en foreløbig normalisering lokalt i Danmark og i et vist omfang Sverige, som gør at InterMail nu vurderer, at man kan kvantificere de resultatmæssige forventninger for regnskabsåret 2019.

Selskabets forventninger for regnskabsåret 2019/20, som er baseret på en svensk kronekurs på 0,70 DKK/SEK er som følger:

• En koncernomsætning i niveauet 110-115 mio. kr. mod 135,1 mio. kr. i 2018/19

• Et EBITDA-resultat i niveauet 12-15 mio. kr. mod 16,8 mio. kr. i 2018/19

• Et EBT-resultat i niveauet fra -7 til -3 mio. kr. mod 0,6 mio. kr. i 2018/19.

Der er fortsat usikkerhed for en række af de planlagte projekter i 4. kvartal 2019/20, hvilket medfører, at der fortsat vil kunne forekomme ændringer i resultatforventningen og dens forudsætninger.

InterMail er et datadrevet full service kommunikationshus med fokus på effektfulde løsninger inden for omnichannel markedskommunikation, relationsmarkedsføring og digitale loyalitetsklubber.

