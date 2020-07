Rueil-Malmaison, le 10 juillet 2020

VINCI Construction remporte le contrat de réalisation des travaux préparatoires des puits d’Avrieux pour la liaison Lyon-Turin

Réalisation de 4 puits de ventilation de 500 m de profondeur chacun, de galeries et de 7 cavernes

Un contrat de 220 millions d’euros

Le maître d’ouvrage TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) a attribué au groupement d’entreprises* piloté par VINCI Construction Grands Projets le contrat de construction du lot 5A du projet de liaison Lyon -Turin. Ce lot porte sur des travaux préparatoires au niveau du futur site de sécurité de Modane, situé au centre du tunnel de base de 57,5 km de long devant relier les gares internationales de Saint-Jean-de-Maurienne (France) et de Suse (Italie).

D’un montant de 220 millions d’euros, le contrat du lot 5A porte sur la réalisation des 4 puits d’Avrieux (de 500 m de profondeur chacun) creusés selon la méthode du raise-boring (excavation mécanisée depuis le pied des futurs puits), technique permettant d’optimiser la maîtrise des travaux en termes de sécurité, de coûts et de délais, ainsi que sur le creusement en méthodes conventionnelles (explosif) de galeries et de 7 cavernes situées en pied de la descenderie existante de Villarodin Bourget Modane, mesurant jusqu’à 22 mètres de haut et 23 mètres de large.

Le chantier, d’une durée de trois ans, emploiera jusqu’à 250 personnes.

La liaison Lyon-Turin fait partie du programme d’amélioration de la circulation des voyageurs et de développement des échanges économiques européens. Elle engage une transition durable des transports en transférant sur le rail le transport longue distance de marchandises. La liaison Lyon-Turin permettra, en effet, de délester à horizon 2030 les routes alpines d’un million de poids lourds et de réduire chaque année les émissions de gaz à effet de serre d’environ 3 millions de tonnes d’équivalent CO 2 .

VINCI Construction déploie son expertise en travaux souterrains dans de nombreux pays pour accompagner les territoires dans leur développement durable, notamment pour des projets de transport en commun. Des filiales de VINCI Construction sont ainsi mobilisées sur la construction de plusieurs systèmes de transport ferroviaire en Angleterre avec le projet d’HS2, à Ottawa pour un nouveau LRT, à Paris avec plusieurs lots du Grand Paris Express, à Doha avec deux lignes de métro et LRT, à Auckland en Nouvelle-Zélande avec le projet City Rail Link, à Hong Kong et à Singapour sur les projets de métro de la Thomson line.

*Le groupement d’entreprises est composé de VINCI Construction Grands Projets, mandataire, Dodin Campenon Bernard, VINCI Construction France, filiales de VINCI Construction (65 %), ainsi que de Webuild (33 %) et de Bergteamet (2 %).

A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant 222 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 47 16 31 82

media.relations@vinci.com

Pièce jointe