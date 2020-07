Cambridge et Bollène, le 10 juillet 2020, 19h30 (CET)

Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

EGIDE USA

Bilan suite à l’incendie

Comme indiqué précédemment, un incendie s'est déclaré dans l’usine d’Egide USA à Cambridge, Maryland, États-Unis, contenu dans la zone de traitement de surface.

La priorité a été donnée à l'assainissement des différents matériaux dangereux liés à cette ligne de traitement de surface.

Avec l'aide de l'Agence fédérale de protection de l'environnement (EPA), du Département de l'environnement du Maryland (MDE) et d'une société tierce de dépollution des matières dangereuses, Egide est en mesure de confirmer que les matières dangereuses ont été évacuées et confinées sans que la population environnante n'en subisse les conséquences.

Pour l'instant, des équipes supplémentaires de techniciens ont été dépêchés sur place pour nettoyer l'ensemble de l'usine et des équipements. La date envisagée pour la réouverture partielle est actuellement fixée au 20 juillet. L'usine devrait être en mesure d'assurer l'assemblage et l'inspection de la plupart de ses produits.

Les opérations de traitement de surface devront être transférées aux filiales- Santier, Inc. qui est certifiée AS9100 et NADCAP pour le traitement de surface ; et EGIDE SA, qui est certifiée ISO 9000. Le calendrier relatif au remplacement de la ligne de traitement de surface à Cambridge est en cours d'élaboration par les équipes d'ingénieurs d’Egide et avec la coopération de ses fournisseurs.

Le système informatique d’Egide USA est, quant à lui, de nouveau opérationnel depuis ce jeudi 9 juillet.

La Direction d’Egide USA tient à saluer le fort engagement et la solidarité de ses équipes à Cambridge mais aussi à San Diego et à Bollène qui permettent à Egide USA de continuer à servir ses clients. Et à remercier chaleureusement ses clients et partenaires de leur compréhension et de leur fidélité dans ce contexte difficile.

De plus, l'entreprise souhaite remercier les équipes de l'EPA, du MDE, celles des pompiers locaux et des commissaires des incendies de l'État, pour leur aide dans le règlement des différents problèmes liés à cet accident industriel.

