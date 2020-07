LOS ANGELES, July 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NEWMEDIAWIRE -- Um grupo da Shincheonji Church of Jesus, igreja sul-coreana, declarou que mais de 4.000 congregantes que se recuperaram totalmente do COVID-19 doarão plasma para o desenvolvimento de um tratamento.



As doações de plasma têm o valor de US $ 83 bilhões devido à escassez de doadores e às demandas competitivas de parte das organizações que estão na corrida global para encontrar um tratamento.

“É difícil acelerar o desenvolvimento de um tratamento de COVID-19 com apenas 200 pacientes recuperados expressando o desejo de doar sangue. A doação maciça dos pacientes recuperados da Igreja Shincheonji irá solucionar o problema da falta de sangue para a pesquisa”, disse um funcionário da Green Cross Pharma, uma empresa biofarmacêutica.

No primeiro trimestre uma igreja de Daegu, na Coreia do Sul, se deparou com um surto do vírus, após a controvérsia em torno das visitas em massa de turistas da China.

“A coisa mais assustadora é a imagem, discriminação e ódio com relação aos infectados que são tratados pela sociedade como pecadores apesar de serem vítimas”, disse Hyang-ki Lee, doadora e congregante da Igreja Shincheonji.

Apesar disso, o Sr. Man Hee Lee, fundador da Igreja Shincheonji, encorajou os membros a doarem o plasma voluntariamente: “Da mesma forma como Jesus sacrificou o seu sangue para dar vida, esperamos que o sangue das pessoas possa trazer influir positivamente na superação da situação atual.”

Alguns municípios da Coreia do Sul haviam recentemente instaurado processos contra a igreja afirmando que ela não cooperou com as autoridades, apresentando listas incompletas de instalações e membros da igreja.

“Nenhuma evidência foi comprovada de que a Shincheonji forneceu listas incompletas ou alteradas. E houve apenas pequenas diferenças”, disse Kim Kang-lip, Vice-Ministra da Saúde.

De acordo com uma análise acadêmica “Shincheonji and Coronavirus: Sorting Fact from Fiction - A White Paper”, (Shincheonji e Coronavírus: Fatos e Ficção - White Paper) publicada no EU Political Report, a igreja “forneceu a lista dos membros da Coreia do Sul seis dias após o pedido.” Quando o governo solicitou listas de imóveis, a análise menciona: "inicialmente não ficou claro se as instalações e as propriedades fechadas deveriam ser incluídas.”

Um coordenador de mídia da Shincheonji disse que a igreja irá cooperar plenamente com as agências governamentais.

A Coreia do Sul informou que existem 12.967 casos confirmados e 282 mortes causadas pelo COVID-19.