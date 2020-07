IRVINE, Californie (États-Unis), 10 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix, Inc. (NASDAQ : LTRX), fournisseur mondial de solutions intelligentes et sécurisées de gestion des données pour l'Internet des objets (IdO) industriel, a annoncé aujourd'hui que ses solutions de gestion hors bande OOBM (Out-of-Band Management) étaient désormais employées par des entreprises sur tout le globe pour garantir une gestion et un accès à distance sécurisés aux réseaux et datacenters mondiaux.

« La disponibilité et la sécurité du système sont des conditions essentielles au succès de l'activité. Toute défaillance de l'une ou l'autre peut entraîner des conséquences significatives sur les résultats financiers d'une entreprise », estime Paul Pickle, Président-directeur général de Lantronix. « Conçus pour assurer la sécurité des communications, nos produits hors bande et d'accès à distance sont les composants clés d'une architecture résiliente ».

Chaîne de vente au détail : activation de l'accès à distance 24 h/24, 7 j/7

Une chaîne de supermarchés mondiale de premier plan utilise les solutions OOBM de Lantronix sur ses sites de vente au détail du monde entier afin de garantir un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à son infrastructure réseau critique et garantir la disponibilité du système. Alors que des milliers de points de vente au détail, petits ou grands, disposent d'un personnel informatique sur site peu étoffé, voire inexistant, notre solution OOBM permet à l'équipe informatique centralisée de gérer et maintenir plus efficacement son infrastructure réseau critique.

Datacenters : garantie de l'accès et de la gestion à distance

Un éditeur de logiciels de premier plan utilise les solutions OOBM de Lantronix sur l'ensemble de ses centres de données mondiaux afin d'assurer la gestion et l'accès à ses ressources réseau et systèmes stratégiques à distance. Pour les opérations de datacenter à l'échelle planétaire, la disponibilité des systèmes représente pour cette société un enjeu crucial. Du fait que son personnel de direction est fréquemment en déplacement, il importe de veiller à ce que l'accès à distance et la gestion de l'infrastructure soient possibles à n'importe quel moment et en toute situation. OOBM permet un contrôle à distance sécurisé pour la maintenance et l'entretien, tout en ne consommant qu'une faible quantité de ressources. La solution rassure également les équipes techniques et de direction en leur garantissant d'avoir accès au système en cas d'urgence.

Succursales : autonomisation de la maintenance et de la gestion à distance

Une université renommée utilise les solutions OOBM de Lantronix pour maintenir la continuité des ressources du système entre ses multiples succursales. Complexes à gérer, ces sites ne disposent d'aucun personnel informatique sur site et leur infrastructure réseau limitée est dépendante de plusieurs fournisseurs. L'utilisation de la solution OOBM permet une maintenance à distance sécurisée de ces sites et réduit la nécessité des visites d'ingénieurs sur place, d'où la possibilité pour une équipe informatique réduite de surveiller efficacement un grand nombre de sites.

Sites distants : facilitation de la gestion centralisée

Une banque d'envergure mondiale exploite les solutions OOBM sur plusieurs milliers de ses guichets automatiques afin de garantir la disponibilité et la sécurité sur cette partie critique de son infrastructure réseau. En raison du volume considérable et de la distance qui sépare ces sites, tout comme de la nature critique de leur fonction, l'établissement bancaire s'appuie sur les solutions OOBM pour permettre à une équipe informatique centralisée de gérer, surveiller et résoudre les problèmes potentiels. Une disponibilité maximale est ainsi garantie, d'où la moindre nécessité de gérer les guichets automatiques sur site et donc, un temps d'ingénierie réduit.

« Utilisées dans une grande diversité de secteurs d'activité allant de la vente au détail à la finance, en passant par les technologies et l'enseignement supérieur, les solutions innovantes de gestion hors bande de Lantronix permettent à des équipes informatiques centralisées de gérer à distance et en toute sécurité plusieurs milliers de sites, pour garantir la disponibilité de l'infrastructure réseau critique », a déclaré Jonathan Shipman, vice-président en charge de la stratégie chez Lantronix. « Lorsque ces solutions sont associées à notre plateforme SaaS à interface unique ConsoleFlow, il est plus facile que jamais de surveiller et gérer la complexité croissante en termes d'échelle et de diversité géographique qui caractérise de nos jours les déploiements de nos clients ».

Solutions de gestion hors bande de Lantronix

Solutions pour datacenters : solutions de gestion à bande interne et hors bande de Lantronix pour les équipements informatiques des centres de données, réseaux périphériques, colocations, sites distants, succursales et laboratoires de test d'ingénierie, offrant une alternative aux périphériques réseau en cas d'indisponibilité du réseau principal.

Solutions de gestion de succursale/bureau à distance : les solutions de gestion des succursales de Lantronix autorisent une visibilité et un contrôle en temps réel sur les équipements informatiques des succursales et sites distants, en toute sécurité et rapidement, afin de garantir la continuité de l'activité en cas de pannes de réseau imprévues et d'attaques visant la cybersécurité.

À propos de Lantronix

Lantronix, Inc. est un fournisseur mondial de services d'ingénierie, composants matériels et solutions logicielles pour l'informatique périphérique, l'Internet des objets (IdO) et la gestion hors bande (OOBM). Lantronix permet à ses clients de fournir des solutions IdO d'Intelligent Edge et d'OOBM fiables et sécurisées, tout en raccourcissant les délais de mise sur le marché. Les produits et services de Lantronix simplifient considérablement la création, la mise au point, le déploiement et la gestion de projets IdO, tout en garantissant la qualité, la fiabilité et la sécurité des matériels, logiciels et solutions.

Possédant plus de trois décennies d'expérience dans le domaine des technologies d'objets connectés et d'OOBM de haut niveau, Lantronix innove en permettant à ses clients d'élaborer de nouveaux modèles d'activité, de mieux exploiter leurs domaines d'efficacité et de concrétiser les possibilités offertes par l'Internet des Objets.Les solutions de Lantronix sont déployées à l'intérieur de millions de machines équipant des datacenters, bureaux et sites distants pour le compte d'une large gamme de secteurs : énergie, agriculture, médical, sécurité, fabrication, distribution, transport, commerce de détail, finance, environnement et services publics.

Lantronix a son siège à Irvine, en Californie. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.lantronix.com .

