IRVINE, Califórnia, July 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), um provedor global de soluções de gerenciamento de dados inteligentes e seguras para a Internet das Coisas (IoT) Industrial, anunciou hoje que suas soluções Out-of-Band Management) (Gerenciamento Fora da Banda - OOBM) estão sendo usadas por empresas em todo o mundo para garantir o acesso e gerenciamento remoto seguro de redes e data centers globais.



“O tempo de atividade e a segurança do sistema são fundamentais para o sucesso dos negócios. Uma falta em qualquer uma dessas partes do sistema pode afetar substancialmente os resultados de uma empresa”, disse Paul Pickle, CEO da Lantronix. “Projetados para manter as comunicações seguras, nossos produtos de acesso remoto e fora da banda são componentes-chave de uma arquitetura resiliente.”

Cadeia de Varejo: Acesso Remoto 24/7

Um varejista líder global de supermercado usa as soluções OOBM da Lantronix em sites de varejo em todo o mundo para garantir acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, à infraestrutura de rede crítica e para garantir o tempo de atividade. Com milhares de lojas de varejo, grandes e pequenas, com pouca ou nenhuma equipe de TI no local, nossa solução OOBM permite que a equipe de TI centralizada gerencie e mantenha sua infraestrutura de rede crítica de forma mais eficiente.

Data Center: Garantia de Acesso e Gerenciamento Remoto

Uma empresa líder em software usa as soluções OOBM da Lantronix na sua estrutura de data center global para garantir o acesso e o gerenciamento remoto dos recursos principais da rede e sistemas. O tempo de atividade é fundamental para suas operações de data center em todo o mundo, e com sua equipe sênior muitas vezes operando de outro local, é importante garantir o seu acesso e gerenciamento remoto da infraestrutura em todos os momentos, em todas as situações. O OOBM garante um controle remoto seguro para atendimento e manutenção preventiva, com baixo custo. Ele também proporciona para a equipe de gerenciamento e de TI paz de espírito, por saberem que terão acesso necessário em situações de emergência.

Filiais: Capacitação de Atendimento e Manutenção Preventiva Remota

Uma grande universidade usa as soluções OOBM da Lantronix para manter a continuidade dos recursos do sistema em seus múltiplos locais. De gerenciamento complicado, esses locais não têm equipe de TI no local e têm uma infraestrutura de rede limitada com vários fornecedores. O uso do OOBM permite a manutenção remota segura desses locais e reduz a necessidade de visitas de engenheiros, permitindo que uma pequena equipe de TI monitore eficientemente um grande número de locais.

Locais Remotos: Capacitação de Gerenciamento Central

Um banco global usa soluções OOBM em milhares de caixas eletrônicos para garantir tempo de atividade e segurança para essa parte fundamental da infraestrutura de rede. Devido ao grande volume e locais remotos, e à natureza essencial da sua linha de negócios, o banco conta com o OOBM para permitir que uma equipe de TI localizada centralmente gerencie, monitore e, em última análise, corrija quaisquer problemas que surjam. Isso garante o máximo tempo de atividade, reduz a necessidade de gerenciamento de caixas eletrônicos no local e reduz o tempo com engenharia.

“Usadas em uma variedade de indústrias que vão desde varejo e financeiro, até tecnologia e ensino superior, as soluções Out-of-Band Management inovadoras da Lantronix capacitam equipes de TI centralizadas para o gerenciamento remoto seguro de milhares de locais para garantir o tempo de atividade da infraestrutura de rede crítica”, disse Jonathan Shipman, VP de Estratégia da Lantronix. “Quando acoplada ao ConsoleFlow, a nossa plataforma SaaS com painel de controle único facilita mais do que nunca o monitoramento e gerenciamento da crescente complexidade de escala e diversidade geográfica das implantações modernas do nosso cliente.”

Soluções Out-of-Band Management da Lantronix

Soluções para Data Center : As soluções de gerenciamento dentro e fora da banda da Lantronix para equipamentos de TI em data centers, bordas de rede, co-localizações, locais remotos, filiais, e laboratórios de teste de engenharia, proporcionam um caminho alternativo para dispositivos de rede quando a rede primária fica inativa.

Soluções de Gerenciamento Remoto para Filiais : As soluções de gestão de filiais da Lantronix oferecem visibilidade e controle em tempo real das filiais e equipamentos de TI remotos de forma segura e rápida, permitindo garantir a continuidade dos negócios durante interrupções de rede não planejadas e ataques de segurança cibernética.

Sobre a Lantronix

A Lantronix, Inc. é fornecedora global de serviços de engenharia, e soluções de hardware e software para Edge Computing, Internet of Things (IoT) e Out-of-Band Management (OOBM). A Lantronix viabiliza que seus clientes forneçam soluções IoT Intelligent Edge e OOBM confiáveis e seguras, acelerando o tempo de colocação do produto no mercado. Os produtos e serviços da Lantronix simplificam drasticamente a criação, desenvolvimento, implantação e gerenciamento de projetos de IoT, proporcionando qualidade, confiabilidade e segurança em hardware, software e soluções.

Com três décadas de experiência comprovada na criação de tecnologias IoT e soluções OOBM robustas, a Lantronix é uma inovadora ao capacitar seus clientes a construir novos modelos de negócios, utilizar maiores eficiências e entender as possibilidades da Internet das Coisas. As soluções da Lantronix são implantadas dentro de milhões de máquinas em data centers, escritórios e locais remotos que atendem a uma ampla gama de indústrias, incluindo energia, agricultura, medicina, segurança, fabricação, distribuição, transporte, varejo, financeiro, ambiental e governamental.

A sede da Lantronix está localizada em Irvine, Califórnia. Para mais informação, visite www.lantronix.com .

"Declaração Safe Harbor sob a Lei Private Securities Litigation Reform Act de 1995: Quaisquer declarações estabelecidas neste comunicado de imprensa que não sejam de natureza inteiramente histórica e baseadas em fatos, incluindo, sem limitação, declarações relacionadas a nossas soluções e tecnologias, são consideradas declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são baseadas nas nossas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que nossos resultados reais, negócios futuros, condição financeira ou desempenho, sejam substancialmente diferentes dos nossos resultados históricos, expressos ou implícitos, em qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado de imprensa. Os riscos e incertezas potenciais incluem, mas não estão limitados a, fatores tais como os efeitos das condições econômicas regionais e mundiais negativas ou piores, ou instabilidade do mercado nos nossos negócios, incluindo efeitos sobre as decisões de compra por nossos clientes; o impacto do surto de COVID-19 nos nossos funcionários, cadeias de fornecimento e distribuição, e na economia global; riscos de segurança cibernética; mudanças nas leis, regulamentos e tarifas aplicáveis do governo dos EUA e de outros países; nossa capacidade de implementar com sucesso nossa estratégia de aquisições ou integrar as empresas adquiridas; dificuldades e custos com a proteção de patentes e outros direitos de propriedade; o nível da nossa dívida, nossa capacidade de lidar com a nossa dívida, e as restrições dos nossos contratos de dívida; e quaisquer fatores adicionais incluídos no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2019, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") em 11 de setembro de 2019, incluindo na seção intitulada "Fatores de Risco" no Item 1A da Parte I de tal relatório, bem como nos nossos outros registros públicos com a SEC.

