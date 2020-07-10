加利福尼亚州尔湾, July 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的工业物联网（IoT）智能边缘和安全数据管理解决方案提供商Lantronix，Inc.（NASDAQ：LTRX）今天宣布，其 带外管理 （OOBM）解决方案得到全球各地组织的广泛使用，用于确保对全球网络和数据中心的安全远程访问和管理。



“系统正常运行时间和安全性对于企业成功至关重要。二者之中任何一个出现问题都可能严重损害公司的盈利。”Lantronix首席执行官Paul Pickle表示。“我们的带外和远程访问产品为确保通信安全而设计，是强韧基础架构的关键组件。”

零售链：启用全天候远程访问

一家全球领先的食品百货零售商在其全球零售场点使用Lantronix的OOBM解决方案，以确保全天候访问关键网络基础架构并确保正常运行。成千上万规模不一的零售网点极少或根本不设有现场IT员工，而我们的OOBM解决方案能使集中式IT团队更有效地管理和维护其关键网络基础架构。

数据中心：确保远程访问和管理

一家领先的软件公司在其全球数据中心业务中使用Lantronix的OOBM解决方案，以确保对其关键网络和系统资源的远程访问和管理。正常运行时间对于其全球数据中心运营至关重要，而且其高级职员通常位于数据中心之外的其他地点，因此确保他们在任何情况下始终可以远程访问和管理基础架构非常重要。OOBM可确保维护和保养的安全远程控制，同时保持较低的资源开销。此解决方案还可消除管理层和IT团队的担忧，因为他们知道在紧急情况下可以进行访问。

分支机构：实现远程维护和管理

一所重点大学使用Lantronix的OOBM解决方案来维持其多个分支机构的系统资源连续性。多个位置使管理变得复杂，分支地点没有IT人员，而且来自多个供应商的网络基础架构也很有限。使用OOBM可以对这些地点进行安全的远程维护，并可减少工程师前往现场的需要，从而可使小型IT团队对众多地点实施有效监控。

远程站点：促进集中管理

一家全球银行在数千台ATM上使用OOBM解决方案，以确保其网络基础架构这一关键部分的正常运行时间和安全性。由于这些地点的数量庞大且位置偏远，并且其功能至关重要，因此该银行依靠OOBM来使位于中心的IT团队能够管理、监控并最终解决出现的任何问题。这样可以最大程度确保正常运行时间，减少对ATM现场管理的需求，并缩短工程时间。

“Lantronix的创新带外管理解决方案已应用于零售、金融、技术和高等教育等众多行业，使集中化的IT团队能够以安全的远程方式管理数千个位置，确保关键网络基础设施的正常运行时间。”Lantronix战略副总裁Jonathan Shipman表示。“与我们的单片玻璃SaaS平台ConsoleFlow结合使用，将比以往任何时候都更容易监控和管理现今时代客户部署的规模和地理多样性所不断增加的复杂性。”

Lantronix的带外管理解决方案

数据中心解决方案 ：Lantronix的带内和带外管理解决方案适用于数据中心、网络边缘、主机托管、远程站点、分支机构和工程测试实验室中的IT设备，可在主网络中断时提供通往网络设备的替代路径。

分支机构/远程管理解决方案 ：Lantronix的分支机构管理解决方案可安全、快速地提供对分支机构和远程站点IT设备的实时可见性和控制，从而在意外网络中断和网络安全受攻击期间确保业务连续性。

关于Lantronix

Lantronix，Inc.是一家面向边缘计算、物联网（IoT）和带外管理（OOBM）的工程服务、硬件和软件解决方案全球提供商。Lantronix使其客户能够提供可靠和安全的IoT Intelligent Edge和OOBM解决方案，同时可加快上市时间。Lantronix的产品和服务极大地简化了IoT项目的创建、开发、部署和管理，同时在硬件、软件和解决方案方面提供高品质、可靠性和安全性。

Lantronix在创建可靠的IoT技术和OOBM解决方案方面拥有三十年的丰富经验，是能让客户得以建立新业务模型、利用更高效率并实现物联网可能性的创新机构。Lantronix的解决方案部署在数据中心、办公室和远程站点的数百万台机器中，服务于能源、农业、医疗、安全、制造、分销、运输、零售、金融、环境和政府等广泛的行业领域。

Lantronix的总部位于加利福尼亚州尔湾。如需获取更多信息，请访问： www.lantronix.com 。

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