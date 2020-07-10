加利福尼亞州爾灣, July 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX) 作為全球領先的工業物聯網 (IoT) 帶外管理 (OOBM) 解決方案，以確保安全遠端存取和管理全球網絡和數據中心。

Lantronix 行政總裁 Paul Pickle 表示：「系統正常運作時間和安全性對企業成功至關重要。這兩方面的失誤都可能會嚴重損害公司盈利。」 「為確保通訊安全，我們可供帶外和遠端存取的產品是強韌架構的關鍵組件。」

零售鏈：啟用 24/7 全天候遠端存取

領先的全球雜貨零售商在全球零售場所使用 Lantronix 的 OOBM 解決方案，以確保 24x7 全天候存取關鍵網絡基礎架構及確保正常運作時間。我們的 OOBM 解決方案擁有成千上萬個大小不一的零售商店，但只有很少甚至沒有現場 IT 人員，因此，集中式 IT 團隊可以更有效地管理和維護其關鍵網絡基礎架構。

數據中心：確保遠端存取和管理

領先的軟件公司在其全球數據中心業務中採用 Lantronix 的 OOBM 解決方案，以確保對關鍵網絡和系統資源的遠端存取和管理。正常運行時間對於系統的全球數據中心營運至關重要，而且其高級職員通常不在現場，因此，確保他們在任何情況下經常可以遠端存取和管理基礎架構是非常重要的。OOBM 確保安全遠端控制，以落實維護和保養，同時保持較低的資源開支。它也可讓管理層和 IT 團隊安心，令他們知道在緊急情況下仍可存取系統。

分支辦事處：加強遠端維護和管理能力

目前有一所主要大學使用 Lantronix 的 OOBM 解決方案以維持校內多個分支位置中的系統資源的連續性。這些地點的管理非常複雜、沒有在現場工作的 IT 人員，而且多個供應商的網絡基礎設施也有限。使用 OOBM 可以對這些現場地點進行安全的遠端維護，並可減少任何工程師來訪的需要，從而讓小型 IT 團隊得以有效監視多個現場地點。

遠端地點：促進集中地點管理

有一家跨國銀行在數千部 ATM 上使用 OOBM 解決方案，以確保其網絡基礎架構的這個關鍵部分可保持正常運行時間和安全性。由於這些地點的數量眾多而且位置偏遠，而它們的功能至關重要，因此該銀行依靠 OOBM 協助位於中央地點的 IT 團隊能夠管理和監視，並最終可以解決任何出現的問題。這樣可確保最長的正常運行時間、減少對現場 ATM 管理的需求，同時縮短工程時間。

Lantronix 策略副總裁 Jonathan Shipman 說：「Lantronix 創新的帶外管理解決方案用於各種行業，包括零售、金融、技術和高等教育等，加強集中的 IT 團隊的能力，以安全和遠端方式管理數千個位置，以確保關鍵網絡基礎設施保持正常運行時間。在與我們稱為 ConsoleFlow 的單一玻璃 SaaS 平台結合使用時，它可以比以往更輕鬆地監察和管理我們客戶現代部署規模和地理多樣性日益複雜的情況。」

Lantronix 的帶外管理解決方案

數據中心解決方案 ：Lantronix 供 IT 設備使用的帶內和帶外管理解決方案適用於數據中心、網絡邊緣、主機託管、遠端地點、分支辦事處和工程測試實驗室，在主要網絡失效時提供替代途徑連接網絡裝置。

分支辦事處/遠端管理解決方案 ：Lantronix 的分支辦事處管理解決方案可安全快速地提供對分支辦事處和遠端地點 IT 設備的實時可見度和控制，從而確保在預期外的網絡中斷和網絡安全攻擊期間保持業務連續性。

關於 Lantronix

Lantronix, Inc. 是工程服務、硬件和軟件解決方案的全球供應商，提供邊緣運算、物聯網 (IoT) 和帶外管理 (OOBM) 服務。Lantronix 協助使其客戶提供可靠和安全的 IoT 智能邊緣和 OOBM 解決方案，同時加速上市時間。Lantronix 的產品和服務在很大程度上簡化 IoT 項目的建立、開發、部署和管理，並在跨硬件、軟件和解決方案的環境下提供質素、可靠性和安全性。

Lantronix 在建立可靠的 IoT 技術和 OOBM 解決方案方面擁有三十年的豐富經驗，是協助客戶建立新業務模型、利用高效成效及實現物聯網無限可能性的創新者。Lantronix 的解決方案目前已部署於數據中心、辦公室和遠端地點的數百萬部電腦中，為廣泛的行業服務，包括能源、農業、醫療、安全、製造、分銷、運輸、零售、金融、環境和政府。

Lantronix 的總部位於加利福尼亞州爾灣。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.lantronix.com 。

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