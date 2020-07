BOSTON, July 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após o sucesso do Capítulo 11 das entidades da Seabras-1, a operadora líder de sistemas submarinos de cabos Seaborn, anunciou hoje as nomeações dos membros do conselho Pete Hayes e Don Shassian, como CEO interino e CFO interino, respectivamente.

“Estamos muito empolgados com o futuro e sinceramente agradecemos a todos os nossos funcionários, clientes, provedores e outros parceiros de negócios pela sua dedicação para com a empresa”, disse Andy Bax, Cofundador e COO. “Nossa equipe internacional continuará trabalhando duro para oferecer avanços e novas soluções líderes inovadoras do setor para nossos clientes e parceiros nos próximos anos.”

“Acreditamos que as soluções de entrega avançada voltadas para a tecnologia, e focadas no cliente da Seaborn são as melhores da classe”, disse Todd Bright, Parceiro e Chefe de Infraestrutura Privada das Américas do Partners Group, gerente de investimento de mercados privados globais e proprietário da Seaborn em nome de seus clientes. “Continuaremos trabalhando lado a lado com a Seaborn como investidor de valor agregado para ajudar a empresa a atender às necessidades dos seus clientes agora e no futuro.”

A inovação, expertise e comprometimento com o cliente da Seaborn e o alcance global e a experiência operacional do Partners Group permitirão que a Seaborn continue a crescer em capacidade e ofertas de serviços, além da operação e propriedade por cabo. “Somos mais do que um desenvolvedor e operador de sistemas de cabos submarinos”, disse Bax. “Juntamente com nossos parceiros, somos o único provedor de rede e serviços em todas as Américas, idealmente posicionados para ajudar nossos clientes, fornecendo as soluções certas com mais agilidade do que nunca”.

Os serviços da Seaborn são fornecidos com a estabilidade das rotas submarinas e terrestres diversificadas, proporcionando arquiteturas de rede resilientes a falhas, maior segurança e QoS melhorada. Este compromisso líder do setor com o serviço é apoiado pelo sistema de cabo submarino Seabras-1, que conecta o Brasil aos EUA, com a menor latência e maior confiabilidade de vários POPs em São Paulo, Rio de Janeiro e área metropolitana de Nova York.

Michel Marcelino, Vice-Presidente Sênior e Dirigente para a América Latina acrescentou: “A versatilidade e a experiência da nossa equipe agregam um tremendo valor aos serviços de classe mundial que fornecemos. A Seaborn responde sempre às necessidades dos nossos clientes e, quando surge um desafio, montamos rapidamente a equipe certa para ajudar a desenvolver uma solução adaptada às suas necessidades de negócios únicas. Espero continuar compartilhando essa qualidade de serviço aprimorada com nossos clientes globais e regionais.”

“Uma equipe totalmente integrada, a Seaborn e o Partners Group estão mais bem posicionados para fornecer infraestrutura regional e internacional essencial para as Américas e além”, observa Bax.

Sobre a Seaborn

A Seaborn atende às necessidades globais de comunicação em todas as Américas, fornecendo comprimento de onda, linha privada Ethernet e serviços IP. Única entre os operadores de cabo independentes, a Seaborn opera e mantém totalmente sua infraestrutura de cabo submarino e terrestre. POPs, backhaul terrestre, estações de pouso e cabos submarinos estão todos sob controle da Seaborn. A equipe de gerenciamento da Seaborn projetou, construiu e operou mais sistemas de cabos submarinos do que qualquer outra equipe de gerenciamento de telecomunicações, incluindo mais de 75 estações de pouso, 250 POPs globais e 250.000 km de cabos submarinos de fibra óptica. Visite www.seabornnetworks.com para mais informações ou siga-nos no LinkedIn .

Contato da Mídia:

Naaz Bax, Dirigente de Marketing

media-relations@seabornnetworks.com