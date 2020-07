Todas as entidades da Seaborn e da Seabras foram consolidadas sob a propriedade da Partners Group

Também foram nomeados CEO e CFO interinos

BOSTON, July 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

A saída do Capítulo 11

Na audiência de 30 de junho de 2020, o Tribunal de falências dos EUA do Distrito Sul de Nova York confirmou o Plano conjunto de reestruturação (o “ Plano ”) da Seabras 1 USA, LLC e da Seabras 1 Bermuda Ltd. (as “ Empresas ”). Em 7 de julho de 2020, as empresas consolidaram seu processo de reestruturação financeira e puderam sair do chamado “Capítulo 11”, a lei de falências dos EUA.

Nos termos do Plano aprovado e da reestruturação dos presentes, a dívida total pendente das empresas foi reduzida; o vencimento da dívida foi prorrogado por aproximadamente seis anos, até setembro de 2028; a amortização da dívida foi reestruturada; e os acordos da dívida foram revisados, de forma a fornecer uma base sólida para o crescimento contínuo dos negócios.

Consolidação

Em 7 de julho de 2020, o Grupo Seabras, LLC e os veículos de investimento apontados pela Partners Group resgataram e adquiriram todos os ativos classe A do Grupo Seabras, LLC anteriormente de posse de uma filial da SNH Networks, LLC (“ SNH ”), resultando em 100% de capital de propriedade do Grupo Seabras, LLC e suas filiais, incluindo as empresas, (o “ Grupo Seabras ”) agora mantido por entidades administradas pela Partners Group em nome de seus clientes.

Também em 7 de julho de 2020, a Seabras Bermuda comprou da SNH 100% da Seaborn Management, Inc. (“ Seaborn ”), provedora de serviços terceirizados que gerencia as operações diárias do cabo Seabras-1, fornecendo todos os serviços de suporte internamente pelo Grupo Seabras.

Administração

Coincidindo com a consolidação e a emergência do Capítulo 11, Larry Schwartz, ex-CEO da Seaborn, e Roger Kuebel, ex-CFO da Seaborn, deixaram Seaborn e o Grupo Seabras.

Pete Hayes e Don Shassian, membros do conselho nomeados pela Partners Group, atuarão como CEO e CFO interinos, respectivamente, do Grupo Seabras. Andy Bax, Diretor operacional da Seaborn, permanecerá na mesma função.

Sobre o Grupo Seabras

O Grupo Seabras é uma desenvolvedora, proprietária e operadora de sistemas submarinos de cabos de fibra óptica, incluindo a Seabras1, a rede submarina de menor latência entre Brasil e EUA no fornecimento de serviços de comprimento de onda, linhas de ethernet privadas e serviços de IP. O Grupo Seabras oferece SLAs líderes do setor, e a Seabras-1 fornece o caminho direto mais rápido para trocas comerciais entre São Paulo e Nova York.

Sobre a Partners Group

A Partners Group é uma administradora de investimentos de mercado privado internacional e líder de mercado. Desde 1996, a empresa investiu mais de 130 bilhões de dólares em capital, bens imobiliários, dívida e infraestrutura privados em nome de seus clientes em todo o mundo. A Partners Group é uma investidora comprometida e responsável, e tem como objetivo criar um amplo impacto para as partes interessadas por meio de sua propriedade ativa e do desenvolvimento de negócios em crescimento, imóveis atraentes e infraestrutura essencial. Por meio de seus 94 bilhões de dólares em ativos sob gerenciamento, em 31 de dezembro de 2019, a Partners Group atende a uma ampla variedade de investidores institucionais, fundos soberanos, escritórios familiares e indivíduos privados globalmente. A empresa conta com mais de 1.500 profissionais em 20 escritórios em todo o mundo e tem sedes regionais em Baar (Zug), na Suíça; Denver, nos EUA; e em Singapura. Ela está listada na SIX Swiss Exchange desde 2006 (código: PGHN). Para obter mais informações, acesse www.partnersgroup.com , ou siga-nos no LinkedIn ou no Twitter .