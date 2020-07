Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 8,7 % til 1.205 mill. kroner i 2. kvartal 2020. Driftsinntektene økte med 5,3 % til 11.099 mill. kroner. Resultat pr. aksje (justert) økte i kvartalet med 18 % til 1,10 kroner.

Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, hadde fremgang i driftsresultatet på 16 %. Fremgangen skyldes blant annet kostnadsreduserende tiltak knyttet til koronapandemien, produktivitetsforbedringer og positive valutaomregningseffekter.



Fire av fem forretningsområder hadde markant fremgang i driftsresultatet i 2. kvartal, sammenlignet med samme periode i 2019: Orkla Consumer Investments (+ 46 %), Orkla Care (+ 27 %), Orkla Confectionery & Snacks (+ 26 %) og Orkla Foods (+ 22 %). Som følge av nedstenging i flere markeder og myndighetspålagte restriksjoner hadde Orkla Food Ingredients en nedgang i driftsresultatet på 48 %.

Merkevarevirksomheten hadde en omsetningsvekst på 6,2 %, primært som følge av valutaendringer og kjøp av selskaper. Organisk vekst utgjorde -3,8 % i kvartalet. Orkla hadde god salgsvekst i dagligvaremarkedet, men betydelig nedgang i omsetning til «out of home»-sektoren.

- Vi har lagt bak oss et halvår som har vært preget av den største krisen i fredstid. I mars var det en betydelig hamstring i dagligvarebutikkene. Etter en stille start på 2. kvartal har volumene igjen tatt seg opp. Det kan synes som om forbrukerne søker til kjente og kjære merkevarer i krisetider som vi nå er inne i. Utenom dagligvarehandelen har derimot våre selskaper opplevd en betydelig reduksjon i etterspørselen som følge av ulike restriksjoner fra myndighetene. Når samfunnet nå gradvis åpner opp igjen har vi også sett en bedring i etterspørselen «out of home», sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch som legger til:

- Som leverandør av matvarer, rengjørings- og hygieneprodukter har vi i Orkla et samfunnsansvar for å sørge for at våre produkter er tilgjengelige. Det er derfor gledelig å se at vi har lykkes med å opprettholde tilnærmet normal drift i verdikjeden under koronapandemien, samtidig som helsen og sikkerheten til våre ansatte har vært førsteprioritet.

Orkla har i tillegg gjort flere strukturelle tiltak:

Orkla Wound Care har signert og gjennomført en avtale om kjøp av Norgesplaster. Selskapet har gode markedsposisjoner innen sårpleie og førstehjelpsutstyr.

Orkla Foods Sverige har signert og gjennomført en avtale med PepsiCo, Inc. om kjøp av merkevaren Havrefras, inkludert Rug Fras og Mini Fras. Merkevarene har sterke posisjoner i Skandinavia innen sunne frokostblandinger.

Orkla Foods Norge har signert en avtale om salg av SaritaS, Vestlandslefsa og Li-Klenning. Formålet med salgene er å forenkle porteføljen og å konsentrere virksomheten om utvalgte satsningsområder.

Det er besluttet å avvikle den svenske virksomheten innen Pierre Robert Group, og aktiviteten er gradvis redusert gjennom 1. halvår.

Hydro Powers driftsresultatet endte på -19 mill. kroner, mot tilsvarende 69 mill. kroner i 2. kvartal 2019. Resultatnedgangen skyldtes vesentlig lavere kraftpriser.

Resultat fra tilknyttede selskaper økte med 37 % til 248 mill. kroner. Forbedringen skyldes hovedsakelig god resultatvekst og marginutvikling, samt positive valutaomregningseffekter, i Jotun.

Orklas resultat før skatt økte med 2 % til 1.200 mill. kroner i 2. kvartal.

Orkla ASA

Oslo, 13. juli 2020

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli

Mobil +47 928 45 828

SVP Investor Relations

Thomas Ljungqvist

Mobil +47 482 59 618

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på www.orkla.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

