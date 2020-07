TORONTO, 13 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude publiée aujourd’hui par umlaut, chef de file mondial de l’évaluation et de l’analyse comparative des réseaux mobiles, classe Rogers au premier rang général, confirmant que les clients de Rogers profitent de la meilleure expérience réseau sans-fil au pays. Ces résultats placent également Rogers parmi les principaux fournisseurs de services sans-fil à l’échelle mondiale selon umlaut. Grâce au réseau mobile de Rogers, les clients profitent du meilleur rendement tout en restant connectés à ce qui compte pour eux, que ce soit échanger avec des parents et amis, consulter leurs courriels et leurs documents de travail, commander un repas au moyen d’une application ou regarder en continu les dernières séries.



« La connectivité n’a jamais été aussi importante, surtout dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. C’est pourquoi nous sommes fiers d’offrir à nos clients la fiabilité du meilleur réseau sans-fil au Canada au moment où ils en ont le plus besoin, a affirmé Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie, Rogers Communications. La méthodologie complète d’umlaut est mondialement reconnue en tant que norme de l’industrie, et son classement confirme que nos investissements dans le réseau et notre engagement à offrir à nos clients un service de calibre mondial permettent non seulement aux Canadiens de rester connectés aujourd’hui, mais jettent également des bases solides alors que nous poursuivons le déploiement du premier réseau 5G au pays. »

Il s’agit de la deuxième année consécutive que Rogers obtient les meilleurs résultats au test d’analyse comparative des réseaux mobiles d’umlaut, avec un total de 920 points sur un maximum de 1 000 points. umlaut a également confirmé que Rogers offre le meilleur réseau dans cinq des plus grandes villes du Canada, soit Edmonton, Calgary, Toronto, Ottawa et Montréal.

umlaut, qui teste des réseaux mobiles dans plus de 120 pays, a mesuré le rendement des services de transmission de la voix et des données sur les téléphones intelligents au moyen d’essais de rendement complets partout au Canada. L’entreprise attribue un résultat général à chaque opérateur canadien en évaluant le rendement de leur réseau selon des cas d’utilisation courants grand public, comme passer et recevoir des appels, naviguer sur des sites web populaires, télécharger ou téléverser du contenu et regarder du contenu vidéo en continu. Pour ce test, umlaut a effectué, au cours d’une période de 11 semaines, des essais de performance sur une distance de 18 624 km couvrant des grandes régions métropolitaines, des plus petites villes et des routes de raccordement. Parmi les éléments évalués, mentionnons la fiabilité du réseau, la réactivité, les vitesses de téléchargement et de téléversement, la qualité de la voix, la rapidité de l’établissement des communications, et la stabilité et la qualité de la lecture vidéo en continu. Pour en savoir plus, cliquez ici.

En avril, J.D. Power a classé Rogers au premier rang pour la qualité du réseau sans-fil dans l’Ouest et en Ontario. Rogers a investi plus de 30 milliards de dollars dans ses réseaux sans-fil au cours des 35 dernières années. Ces investissements ont non seulement propulsé l’évolution de l’innovation, comme le premier appel sans-fil effectué en 1985, mais également favorisé le passage de la 1G à la 4G. Plus tôt cette année, Rogers a commencé à déployer le premier réseau 5G du Canada dans quatre villes avec son partenaire Ericsson, et prévoit de l’étendre à l’ensemble du pays tout au long de 2020 en utilisant le spectre supérieur de 600 MHz . Tout cela n’aurait pas été possible sans l’environnement réglementaire approprié axé sur l’investissement qui est essentiel à l’économie numérique et à la compétitivité mondiale du Canada.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com .