MONTRÉAL, 13 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque du Canada a publié un document d’analyse du personnel portant sur les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la demande d’argent comptant et son utilisation. Ce dernier a révélé que les Canadiens utilisent encore une variété de modes de paiement. L’étude a découvert que l’argent en circulation au Canada a augmenté fortement en mars et en avril 2020, et que la hausse était importante tant en dollars absolus qu’en pourcentages par rapport au passé. De plus, le document précise que les Canadiens ont continué d’accéder facilement à l’argent, qu’ils étaient généralement (mais pas partout) en mesure d’utiliser l’argent comptant en magasin et qu’ils avaient augmenté quelque peu leurs liquidités durant la pandémie.



Plus précisément, l’étude a découvert que 36 % des Canadiens ont indiqué avoir utilisé de l’argent comme mode de paiement au cours de la dernière semaine. Environ le même nombre de Canadiens (38 %) ont utilisé des virements électroniques, mais une majorité d’entre eux ont continué à utiliser leurs cartes de débit (52 %) ou de crédit (62 %). Cependant, le point le plus marquant de l’étude est le fait que 74 % des répondants ne comptent pas délaisser l’argent comptant au cours des cinq prochaines années. Même parmi ceux qui ont indiqué l’avoir déjà délaissé, plus de 50 % continuent à garder de l’argent à portée de main, ce qui indique que le comportement et les intentions ne sont pas tout à fait au diapason.

« Nous avons continué à soutenir que les consommateurs veulent pouvoir payer pour leurs biens et services de diverses façons, a souligné Steven Meitin, président de l’Association canadienne du transport sécurisé (ACTS). L’étude de la Banque du Canada réitère cette position. »

