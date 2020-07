Valmet Oyj:n lehdistötiedote 13.7.2020 klo 17.00



Valmet on tänään saanut tietoonsa Alfa Lavalin ilmoituksen julkisesta käteisostotarjouksesta kaikista Neleksen osakkeista. Valmet sai päätökseen 14,88 prosentin osakehankinnan Neleksen osakkeista Solidium Oy:ltä 1. heinäkuuta 2020.

”Neles on hyvä ja laadukas globaali yhtiö, jolla on vahva asema sellu- ja paperiteollisuudessa sekä muissa prosessiteollisuuksissa. Valmetilla ja Neleksellä on yhteistä historiaa, yhtiöt palvelevat samoja globaaleja teollisuudenaloja ja hyötyvät samoista megatrendeistä. Valmet näkee merkittävää arvoa Neleksessä, ja aiemmin ilmoitetun osakehankinnan mukaisesti tavoitteemme on osallistua yhtiön kehittämiseen. Siten Neleksen osakkeenomistajana Valmet ei pidä Alfa Lavalin ostotarjousta hyödyllisenä Nelekselle. Valmet jatkaa Neleksen aktiivisena osakkeenomistajana”, sanoo Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine.

