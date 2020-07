BUFFALO, New York, 13 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CTG (NASDAQ : CTG), un fournisseur de premier plan dans le domaine des solutions et services informatiques en Amérique du Nord et en Europe occidentale, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un centre de prestation à Bogotá (Colombie) afin d'améliorer les capacités d'assistance et les offres de services de la société. Grâce à des opérations établies en Amérique du Nord, en Europe occidentale, en Inde et désormais en Amérique du Sud, les centres de prestation de CTG s'appuient sur un modèle centralisé pour fournir des services et des solutions informatiques rentables et de haute qualité.



En plus de renforcer ses capacités pour les clients existants, le tout dernier centre de prestation de CTG étend la disponibilité des offres de solutions mondiales de la société, afin de mieux servir ses clients des Amériques et d'Europe. Ensemble, les centres de prestation de CTG fournissent une plateforme de prestation stratégique pour un large éventail de solutions informatiques, y compris l'automatisation des processus, le développement et la maintenance des applications, les tests, la gestion et la maintenance des infrastructures et du cloud, les bureaux de services et les opérations.

« Les centres de prestation jouent un rôle fondamental dans la fourniture de solutions informatiques rentables à valeur ajoutée aux clients », a déclaré Olivier Saucin, directeur général de CTG, solutions mondiales. « L'ouverture de ce centre de prestation à Bogotá nous permettra d'étendre un modèle éprouvé que nous utilisons avec succès dans d'autres régions. Le nouveau centre se concentrera initialement sur l'amélioration de nos capacités actuelles en matière d'assistance informatique, d'infrastructure, ainsi que de mise en œuvre et de gestion de solutions cloud. L'accent sera mis sur l'expansion rapide pour inclure l'ensemble du portefeuille de solutions mondiales de CTG, couvrant l'ensemble du cycle de vie informatique. »

CTG a choisi la Colombie comme emplacement pour le prochain centre de prestation de la société pour plusieurs raisons, notamment son environnement économique favorable, la compatibilité de ses fuseaux horaires avec les États-Unis, son infrastructure technologique solide qui prendra en charge une connectivité fiable, ses coûts de main-d'œuvre compétitifs et sa communauté grandissante de talents informatiques hispanophones.

Commentant la valeur que le nouveau centre de prestation de CTG à Bogotá apportera à la clientèle de la société, Brett Hunt, directeur général des solutions de CTG en Amérique du Nord, a déclaré : « En tant que site near-shore, la Colombie offre une option d'assistance attrayante et rentable pour les clients de CTG. Notre centre de prestation et notre équipe de Bogotá apportent également l'avantage supplémentaire d'une assistance multilingue, parlant notamment espagnol, ce qui est important pour les clients de la région, ainsi que pour de nombreux autres clients existants et potentiels à travers nos zones géographiques desservies. »

Avantages du centre de prestation

CTG a fait ses preuves en matière d'utilisation de centres de prestation, à la fois onshore et offshore, pour servir ses clients dans de nombreux secteurs d'activité. Les centres de prestation de CTG sont interconnectés afin que la société puisse proposer un portefeuille complet de solutions informatiques de bout en bout, fournir des niveaux de service rapides et garantis et mettre en œuvre des options d'assistance flexibles qui répondent aux exigences uniques de chaque organisation cliente.

Aujourd'hui, les centres de prestation de CTG, qui comptent plus de 300 experts des technologies de l'information possédant une vaste gamme de compétences et de spécialisations techniques et commerciales, soutiennent plus de 50 clients. La plateforme de centre de prestation centralisé de CTG offre aux clients une série d'avantages à valeur ajoutée, notamment :

Assistance fiable 24 h/24 et 7 j/7 dans plusieurs langues

Solutions de prise en charge de bureaux de services améliorées qui tirent parti des technologies cloud, de l'automatisation des processus robotisés et de l'intelligence artificielle

Surveillance, prise en charge et gestion continues des infrastructures informatiques, sur site ou à distance, par l'intermédiaire des principaux fournisseurs de cloud public et/ou de la plateforme cloud privée de CTG

Centres d'excellence pour les technologies exclusives et open source visant à soutenir des projets de développement d'applications personnalisés

Des méthodologies de test et des outils de pointe, y compris des outils d'automatisation pour rationaliser les processus manuels et analyser en permanence les processus métier et informatiques, afin d'identifier des opportunités d'amélioration

Processus optimisés en permanence pour garantir des améliorations continues en termes de qualité et d'efficacité

Une vaste base de connaissances des meilleures pratiques dans tous les domaines ci-dessus

Collectivement, les centres de prestation de CTG offrent à ses clients une fiabilité élevée, des améliorations et une efficacité opérationnelles significatives, des coûts globaux réduits et un retour sur investissement technologique accru.

Pour tout complément d'information sur les offres complètes de solutions informatiques et les capacités des centres de prestation de CTG, veuillez consulter le site www.ctg.com.

À propos de CTG :

CTG (NASDAQ : CTG) a établi sa réputation de réactivité et de fiabilité - des caractéristiques qui nous démarquent, selon nos clients - dès sa création en 1966. Aujourd'hui, nous fournissons des solutions complètes d'information, de technologie et d'affaires qui répondent aux défis majeurs des clients des industries à forte croissance en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe occidentale. Forte d'une expérience éprouvée en matière de prestation fiable, CTG favorise les relations et la confiance à long terme des clients, ce qui nous permet de développer des connaissances stratégiques qui optimisent les investissements des clients dans les solutions et l'avantage concurrentiel. CTG opère en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe occidentale et en Inde et publie régulièrement des actualités et d'autres informations importantes en ligne sur le site www.ctg.com .

Déclaration libératoire

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi fédérale sur les valeurs mobilières applicable et inclut généralement des mots tels que « croit », « s'attend à », « a l'intention de », « anticipe », « estime » et d'autres expressions similaires. La société ne peut donner aucune assurance que les résultats ou événements réels ou futurs présentés dans ces énoncés se réaliseront. Tous les énoncés prospectifs ne représentent les opinions de la société qu'à ce jour et ne doivent pas être considérés comme représentant les opinions de la société à une date ultérieure. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des perspectives, conseils, attentes, et autres énoncés prospectifs en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris, entre autres, la disponibilité pour la société d'administrateurs qualifiés, la concurrence nationale et étrangère pour les clients et les talents, y compris le personnel technique, de vente et de gestion, le pouvoir de négociation accru des clients importants, la capacité de la société à protéger les données confidentielles des clients, la perte partielle ou complète des recettes générées par la société avec International Business Machines Corporation (IBM) et/ou SDI International (SDI), la possibilité d'intégrer des entreprises lorsqu'elles sont acquises et de fidéliser leurs clients tout en atteignant les objectifs de réduction des coûts, l'incertitude quant à la mise en œuvre par les clients de projets de réduction des coûts, l'effet de la réforme et des initiatives en matière de santé, la combinaison du travail entre les effectifs et les solutions, les risques de change, les risques associés à l'exploitation dans les juridictions étrangères, les renégociations, l'annulation, ou les infractions aux contrats avec les clients, fournisseurs, sous-traitants ou autres parties, l'évolution de l'évaluation des soldes des logiciels capitalisés, l'impact des lois actuelles et futures et de la réglementation gouvernementale, ainsi que leur abrogation ou modification, affectant l'industrie du recrutement et des solutions informatiques, les impôts et les opérations de la société en particulier, les conditions industrielles et économiques, y compris les fluctuations de la demande de services informatiques, la consolidation parmi les concurrents ou les clients de la société, la nécessité de compléter ou de modifier nos services informatiques en réponse aux nouvelles offres de l'industrie ou à l'évolution des exigences des clients pour les produits et solutions informatiques, les risques associés aux acquisitions, les effets négatifs des actions des actionnaires militants et d'autres facteurs impliquant des risques et incertitudes, y compris ceux répertoriés dans les rapports de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission à la date du présent document. Ces énoncés prospectifs doivent être lus conjointement avec les divulgations de la société énoncées dans le formulaire 10-K 2019 de la société, qui est incorporé par référence, et d'autres rapports pouvant être déposés de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les informations prospectives contenues dans le présent communiqué.

Investisseurs : John M. Laubacker, directeur financier (716) 887-7368 Médias : Amanda Leblanc, directrice du marketing et vice-présidente du marketing mondial (225) 772-8865